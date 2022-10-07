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Icardi ayrılacak mı? Okan Buruk sorulan soruya dobra dobra cevap verdi

07.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günlerdir sarı-kırmızılıların gündemini meşgul eden Icardi sorusuna cevap veren Okan Buruk flaş ifadeler kullandı. Takımdan ayrılıp futbolu bırakacağı iddia edilen Icardi için net konuşan Okan Buruk, önümüzdeki maçta Icardi'nin oynayabileceğini söyledi.

Icardi ayrılacak mı? Okan Buruk sorulan soruya dobra dobra cevap verdi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Icardi ve takım hakkında konuşan Buruk dobra dobra konuştu.

ICARDI AYRILACAK MI?

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"Icardi süre almadı, Mata sadece 1 maçta oynadı. Rashica, Yusuf, Ross az süre aldı. Biz tam olarak kadromuzu yüzde 100 olarak oluşturmadan iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. 3 Türk kuralı yüzünden hiçbir zaman tüm yabancılarımızı aynı anda oynatamayacağız. Lig lideri de 11 gol atmış. Galatasaray'ın gol sayısı düşük ama geçen seneye göre az gol yiyen bir takım var.

Icardi'nin hiçbir sorunu yok. Keyfi, neşesi iyi. Dün geldi ve antrenmanlara başladı. İyi bir karakter. Takım içerisinde iyi iletişim kurabilen sorunsuz bir futbolcu. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Sonraki maç için onu da en hazır şekilde sahada göreceğiz."

KEREM VE YUNUS AÇIKLAMASI

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"Son maçtan sonra Kerem ve Yunus'a eleştiri oldu. Biz onlara güveniyoruz. Çok maç oynadılar, ve az tatil yaptılar. Onlara çok fazla destek olacağız. Galatasaray için önemli oyuncular. Hem taraftarlarımızın hem de bizim destek vermemiz gerekiyor."


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