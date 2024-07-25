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  4. Icardi boşanmak üzere olduğu karısı Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı! Paylaşımına yazdığı nota kimse anlam veremedi

Icardi boşanmak üzere olduğu karısı Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı! Paylaşımına yazdığı nota kimse anlam veremedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.07.2024 22:54
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisi ile de gündeme gelmeye devam ederken, yıldız isim bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına uğrattı. İşte detaylar...

Icardi boşanmak üzere olduğu karısı Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı! Paylaşımına yazdığı nota kimse anlam veremedi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son günlerde Wanda Nara ile olan ayrılık süreci ile de gündeme gelmeye devam ederken, Icardi'nin depresyonda olduğu söylentileri yayılmaya bşalamıştı.

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10 yıllık aşkta ayrılık süreci yaşanırken, Icardi'den hiç beklenmedik bir paylaşım geldi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

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Ayrılık açıklaması yapan Wanda Nara'nın sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafı kendi profilinde alıntılayan Icardi şaşırttı. Ünlü yıldız, paylaşımına, "Ouch" notunu düştü.

YENİDEN TAKİBE ALDI

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Icardi'nin Wanda Nara'nın fotoğrafını paylaşması sonrasında da yeniden sosyal medyadan birbirlerini takibe almaları da 'barıştılar mı?' sorusunu beraberinde getirdi.

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Wanda Nara son dakika galatasaray icardi
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