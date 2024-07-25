Icardi boşanmak üzere olduğu karısı Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı! Paylaşımına yazdığı nota kimse anlam veremedi

Galatasaray Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son günlerde Wanda Nara ile olan ayrılık süreci ile de gündeme gelmeye devam ederken, Icardi'nin depresyonda olduğu söylentileri yayılmaya bşalamıştı.

10 yıllık aşkta ayrılık süreci yaşanırken, Icardi'den hiç beklenmedik bir paylaşım geldi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrılık açıklaması yapan Wanda Nara'nın sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafı kendi profilinde alıntılayan Icardi şaşırttı. Ünlü yıldız, paylaşımına, "Ouch" notunu düştü.

YENİDEN TAKİBE ALDI

Icardi'nin Wanda Nara'nın fotoğrafını paylaşması sonrasında da yeniden sosyal medyadan birbirlerini takibe almaları da 'barıştılar mı?' sorusunu beraberinde getirdi.