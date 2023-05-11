Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap! ''Elinde olan varsa yayınlasın!''

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Icardi hakkında flaş bir suçlama yapıldı. Uzun süredir eşi Wanda Nara ile birlikte olan Arjantinli yıldız için ülkesinde aldatma polemiği yaşandı. Wanda Nara ile evli olmasına rağmen başka kadınlarla Wanda Nara'yı aldattığı söylenen Icardi, bu iddialara çok net cevap verdi.

"ELİNİZDE VİDEO VEYA FOTOĞRAF VARSA..."

Yapılan iddialar hızla yayılınca bir açıklama yapan Icardi, "Tüm dünya sakin olsun. Ben evli ve sadakatli bir adamım. Evli olduğum sürece de böyle olacağım. Elinizde video veya fotoğraf varsa yayınlamanıza izin veriyorum!" dedi.

"10 YILDIR AYNI KADINLA BİRLİKTEYİM"

Uzun yıllardır Wanda Nara ile birlikte olduğunu söyleyen Icardi, "10 yıldır aynı kadınla birlikteyim ve aynı kadınla olmaya devam edeceğim. Benim hakkımda ortaya atılan iddialara kanıtı olan varsa çıkıp konuşabilir. Eğer kanıtınız yoksa sizi yalancı ilan edeceğim" ifadelerini kullandı.



