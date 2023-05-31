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Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı! ''Ümit, sözünün arkasında olduğunu umuyorum''

31.05.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ümit Özat'ın sezon başında Mauro Icardi ile ilgili sözleri yeniden gündem olmuştu. Ümit Özat sezon başında, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım." demişti. Icardi dün 2 gol atmasıyla birlikte gol sayısını 21'e çıkardı. Bugün ise Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi. Ümit Özat'a seslenen Icardi, verdiği sözü tutması gerektiğini söyleyerek bir fotoğraf paylaştı.

Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı! ''Ümit, sözünün arkasında olduğunu umuyorum''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ümit Özat'ın sezon başında Mauro Icardi ile ilgili sözleri yeniden gündeme oturdu. Ümit Özat sezon başında, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım." demişti.

"ALLAH'IN VARSA 1 GOL DAHA ATMAZSIN" DEMİŞTİ

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Mauro Icardi, Ankaragücü karşısında iki gol daha atarak gol sayısını 21'e çıkardı. Sosyal medyada Ümit Özat'a bu sözleri hatırlatılarak saçlarını boyaması istenildi. Ümit Özat, 25 Mayıs'ta ise "Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın." paylaşımını yapmıştı.

ICARDI PAYLAŞTI! "SENİ SARI-KIRMIZI SAÇLA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

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Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özat'a seslendi ve "Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz" paylaşımı yaptı. Icardi'nin bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

ÜMİT ÖZAT CEVAP VERDİ

Icardi'nin çağrısına cevap veren Ümit Özat, "Icardi, öncelikle seni ve şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Hocana ve camiana sorabilirsin, 2001-2007 arasındaki, Ümit Özat'ın kaptanlığındaki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de böyle rahatça gol kralı olurdun. Maalesef benim oynamadığım döneme denk geldin. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin." dedi.


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