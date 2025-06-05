Icardi için ayrılık iddiası ortalığı karıştırmıştı! Dursun Özbek'ten resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile sahasında oynadığı maçta çapraz bağlarını koparan ve ciddi bir sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sezonun büyük çoğunluğunda forma giyememişti.

GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Bu sezon öncesi takımdan ayrılıp ülkesi Arjantin'e ya da Güney Amerika'ya gideceği konuşulan Icardi için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI

Icardi için çıkan iddiaları Sabah'ta değerlendiren Özbek, Tangocu golcünün yeni sezonda da golleriyle taraftarı coşturacağını belirtti. Bu açıklamayla Icardi'nin kariyerine Galatasaray forması altında devam edeceği kaydedildi.

"GOLLERİNE DEVAM EDECEK"

"UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham'ı ezici bir oyunla yendiğimiz maçta kaybettik Mauro'yu. Saha içinde olduğu kadar takıma büyük karakter katan oyuncuların başında geliyor Icardi. Taraftarın sevgilisi, tribünlerle arasında özel bir bağ var. Önümüzdeki sezon futbola yine aynı kaliteyle ve hayranı olduğumuz golleriyle devam edeceğini biliyorum. Yine taraftarı coşturacak."