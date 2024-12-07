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Icardi ile ayrılık sürecinde olan Wanda Nara'ya Arjantin'de gözaltı kararı! Yasa dışı bahis...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.12.2024 18:43
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Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile boşanma aşamasında olan Arjantinli model Wanda Nara'nın başı şimdi de yasa dışı bahis soruşturmasıyla dertte. İşte detaylar...

Icardi ile ayrılık sürecinde olan Wanda Nara'ya Arjantin'de gözaltı kararı! Yasa dışı bahis...

Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmeh Ali Erbil gibi isimler gözaltına alınırken bu soruşturmanın bir benzeri de Arjantin'de gerçekleşiyor.

WANDA NARA'YA GÖZALTI

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Arjantin'de gerçekleştirilen bu soruşturma sonucunda uzun süredir Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara hakkında da 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

LİSANLI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

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Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Wanda Nara son dakika galatasaray
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