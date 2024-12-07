Icardi ile ayrılık sürecinde olan Wanda Nara'ya Arjantin'de gözaltı kararı! Yasa dışı bahis...

Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmeh Ali Erbil gibi isimler gözaltına alınırken bu soruşturmanın bir benzeri de Arjantin'de gerçekleşiyor.
Arjantin'de gerçekleştirilen bu soruşturma sonucunda uzun süredir Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara hakkında da 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.
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