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  4. Icardi ile sorunlar yaşayan Wanda Nara durmuyor! L-Gante ve kızıyla pozunu yorum yağdı

Icardi ile sorunlar yaşayan Wanda Nara durmuyor! L-Gante ve kızıyla pozunu yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 14:56
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Icardi'yi daha önce de aldattığı iddia edilen L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde samimi şekilde görüntülenen Wanda Nara, hızını alamadı. Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan bomba bir paylaşım geldi.

Icardi ile sorunlar yaşayan Wanda Nara durmuyor! L-Gante ve kızıyla pozunu yorum yağdı

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın özel hayatı gündemden düşmüyor. Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.

Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkardı. Buna karşın Nara, iki kızının babasını hâlâ sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

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Wanda bununla da kalmadı, L-Gante ve kızıyla bir de pozlarını paylaştı. Wanda Nara'nın bu hallerine "Icardi'yi kudurtacak", "Icardi ne çektin be" yorumları yağdı.

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AŞK DEDİKODULARI ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante ile daha önce aşk yaşadığı dedikoduları gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz vermişti.
Wanda Nara'nın Cadılar Bayramı partisinde L-Gante ile yeniden yakınlaşmasının ardından aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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