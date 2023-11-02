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Icardi ile Wanda Nara'nın son görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

02.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Mauro Icardi'nin klip çekimi için hazırlanan eşi Wanda Nara’ya yardımcı olmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Yaşadıkları eğlenceli anları paylaşan çiftin görüntüleri büyük beğeni topladı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Wanda Nara, lösemi olduğunu duyurmuştu.

Icardi ile Wanda Nara'nın son görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Wanda Nara, yaptığı paylaşımda lösemi olduğunu bildirmişti. Bu paylaşımın ardından Wanda Nara'nın üstüne daha da düşen Icardi'nin son görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

WANDA NARA'YI YALNIZ BIRAKMIYOR

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Wanda Nara'nın katıldığı bir klip çekiminde yanında bulunan Icardi'nın eşini yalnız bırakmak istemediği aktarıldı. Prova odasında Wanda Nara'nın giyimesine yardım eden Icardi'nin o görüntüleri büyük beğeni topladı.

HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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