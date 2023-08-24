Icardi, Molde karşısında attığı golle kulüp kariyerindeki 200. golünü kaydetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koyarken karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamlayan Mauro Icardi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi." diyen Arjantinli "Baktım kaleci öne çıkıyor, Midstjö'ye attım ve golü attık. Buradaki tüm takımlar zor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"BU BİR BAHANE DEĞİL"

Icardi sözlerini "Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maçı da kazanmamız gerekiyor." şeklinde noktaladı.

200'NCÜ GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan golcü oyuncu Molde maçında attığı bu golle kulüp kariyerinin 200. golünü kaydetmeyi başardı. 30 yaşındaki santrfor 124 gol ile en çok golü Inter formasıyla atmayı başardı. Icardi PSG formasıyla 38, Sampdoria ile 11 ve Galatasaray formasıyla ise 27 kez ağları havalandırdı.

