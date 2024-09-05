Icardi'nin sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı! Osimhen'e gönderme mi yaptı?

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen ve oyundan alınan Mauro Icardi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ICARDI'DEN SES GETİREN PAYLAŞIM

Mauro Icardi paylaşımında, "Aslan sessizce hakimiyet kurarken, köpekler dikkat çekmek için havlıyor." ifadelerini kullandı. Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarından kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

OSIMHEN'E GÖNDERME Mİ?

Icardi'nin bu paylaşımı taraftarlar tarafından Sarı-Kırmızılılar'a gelişiyle oldukça ses getiren Victor Oshimen'e bir gönderme olarak değerlendirildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...