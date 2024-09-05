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Icardi'nin sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı! Osimhen'e gönderme mi yaptı?

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 11:30
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Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mauro Icardi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine geçti. İşte detaylar...

Icardi'nin sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı! Osimhen'e gönderme mi yaptı?
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen ve oyundan alınan Mauro Icardi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ICARDI'DEN SES GETİREN PAYLAŞIM

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Mauro Icardi paylaşımında, "Aslan sessizce hakimiyet kurarken, köpekler dikkat çekmek için havlıyor." ifadelerini kullandı. Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarından kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

OSIMHEN'E GÖNDERME Mİ?

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Icardi'nin bu paylaşımı taraftarlar tarafından Sarı-Kırmızılılar'a gelişiyle oldukça ses getiren Victor Oshimen'e bir gönderme olarak değerlendirildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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