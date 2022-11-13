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  4. Icardi'nin tek kişilik şovu sonrası Wanda Nara kayıtsız kalmadı! Yaptığı paylaşıma yorum yağıyor...

Icardi'nin tek kişilik şovu sonrası Wanda Nara kayıtsız kalmadı! Yaptığı paylaşıma yorum yağıyor...

13.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Başakşehir maçında da şovunu yaptı. Son 4 maçta 4 gol 3 asiste ulaşarak adeta seriye bağlayan Arjantinli golcü taraftarları mutlu etti. Futbol dışındaki hayatıyla sık sık gündeme gelen Icardi'nin eski eşi de bu performansına sessiz kalamadı.

Icardi'nin tek kişilik şovu sonrası Wanda Nara kayıtsız kalmadı! Yaptığı paylaşıma yorum yağıyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi rüzgarı esiyor. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılıları üst sıralara taşıyan Arjantinli golcü taraftarları mutlu etti. Sadece taraftarları değil eski eşini de etkileyen Icardi için flaş paylaşımlar geldi.

AYRILMIŞLARDI AMA...

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Wanda Nara ile ayrıldıkları söylenen Icardi çifti için yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Icardi'nin Başakşehir karşısında gösterdiği performans sonrası Wanda Nara, Instagram hesabından birçok kez maçtan fotoğraflar paylaştı. Galatasaray taraftarı da Wanda Nara'nın profiline olumlu yorumlar yağdırdı.


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Mauro Icardi galatasaray

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