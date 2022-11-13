Icardi'nin tek kişilik şovu sonrası Wanda Nara kayıtsız kalmadı! Yaptığı paylaşıma yorum yağıyor...

Galatasaray'da Icardi rüzgarı esiyor. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılıları üst sıralara taşıyan Arjantinli golcü taraftarları mutlu etti. Sadece taraftarları değil eski eşini de etkileyen Icardi için flaş paylaşımlar geldi.

AYRILMIŞLARDI AMA...

Wanda Nara ile ayrıldıkları söylenen Icardi çifti için yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Icardi'nin Başakşehir karşısında gösterdiği performans sonrası Wanda Nara, Instagram hesabından birçok kez maçtan fotoğraflar paylaştı. Galatasaray taraftarı da Wanda Nara'nın profiline olumlu yorumlar yağdırdı.



