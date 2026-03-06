Icardi'nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum"

Arjantin medyası, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesine döneceğini yüksek sesle konuşmaya başladı. Özellikle ESPN ve TyC Sports kaynaklı haberlerde, River Plate’in bu transfer için "pusuda beklediği" belirtiliyor.

ARJANTİN BASININDAN OLAY İDDİALAR!

Sözleşmesi 2026 sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Arjantin'de "operasyon" sesleri yükseliyor. Gazeteci Gustavo Yarroch, River Plate başkanının bu iddiaları yalanlamadığını vurgularken, efsane oyuncu Ruggeri ise "onu river'da istiyorum" diyerek baskıyı artırdı.

Yarroch, "Çok önemli bir isim, dünya çapında bir statüye sahip olduğu için dikkatli olmak istiyorum, ancak burada sorduğunuzda kimse size bunun olmayacağını söylemiyor. Başkan Stefano Di Carlo bunu yalanlamadı. Bu bağlantının, bu temasın kopmadığını biliyorum" dedi.

Icardi'nin Galatasaray'da kazandığı yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk maaş, River Plate için oldukça yüksek bir rakam. Ancak Arjantinli gazeteciler, Icardi'nin ülkesine dönmek için maaşında ciddi bir indirime gidebileceğini veya sponsorluk destekli bir formül üzerinde durulduğunu iddia ediyor.

EFSANE RUGGERI: "ONU RİVER'DA İSTİYORUM"

Arjantin futbolunun sembol isimlerinden Oscar Ruggeri, Icardi’nin River Plate’e transferi hakkında çok net konuştu: "River için sevdiğim 9 numara tam olarak o. Hem golcü hem de oyunun içinde. Onu River formasıyla görmek istiyorum, işte o isim bu" diyerek camiaya çağrıda bulundu.

MENAJER ELIO PINO'DAN TYC SPORTS'A YANIT

Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, Arjantin’in en büyük spor kanallarından TyC Sports’a konuşarak iddiaları yalanlasa da kapıyı tamamen kapatmadı: "Şu ana kadar River Plate'ten bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı." Ancak Arjantin basını, River Plate Başkanı Stefano Di Carlo'nun bu haberleri yalanlamamasını "sessiz bir onay" olarak yorumluyor.

GALATASARAY CEPHESİ ICARDI İÇİN 'MİRAS' DİYOR!

Sarı-kırmızılı yönetim ise Icardi’nin takım için bir "miras" olduğunu vurguluyor. Başkan Dursun Özbek, "Icardi bizim çok değerli bir oyuncumuz, sezon sonunda oturup konuşacağız" diyerek kapıyı tamamen kapatmasa da, oyuncunun son dönemde sosyal medyadan yaptığı "Bu renkler bir miras, nostalji değil" paylaşımı taraftarlarca "Kalıyorum" mesajı olarak algılandı.