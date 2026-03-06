SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Icardi'nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum"

Galatasaray ile sözleşmesinin son aylarına giren Mauro Icardi için Arjantin’den "eve dönüş" sesleri yükseliyor. ESPN Arjantin ve TyC Sports gibi dev mecralar, River Plate’in dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak için ciddi bir operasyon yürüttüğünü iddia ediyor.

Icardi'nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum"
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arjantin medyası, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak ülkesine döneceğini yüksek sesle konuşmaya başladı. Özellikle ESPN ve TyC Sports kaynaklı haberlerde, River Plate’in bu transfer için "pusuda beklediği" belirtiliyor.

ARJANTİN BASININDAN OLAY İDDİALAR!

Icardi nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum" 1

Sözleşmesi 2026 sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Arjantin'de "operasyon" sesleri yükseliyor. Gazeteci Gustavo Yarroch, River Plate başkanının bu iddiaları yalanlamadığını vurgularken, efsane oyuncu Ruggeri ise "onu river'da istiyorum" diyerek baskıyı artırdı.

Yarroch, "Çok önemli bir isim, dünya çapında bir statüye sahip olduğu için dikkatli olmak istiyorum, ancak burada sorduğunuzda kimse size bunun olmayacağını söylemiyor. Başkan Stefano Di Carlo bunu yalanlamadı. Bu bağlantının, bu temasın kopmadığını biliyorum" dedi.

Icardi nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum" 2

Icardi'nin Galatasaray'da kazandığı yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk maaş, River Plate için oldukça yüksek bir rakam. Ancak Arjantinli gazeteciler, Icardi'nin ülkesine dönmek için maaşında ciddi bir indirime gidebileceğini veya sponsorluk destekli bir formül üzerinde durulduğunu iddia ediyor.

EFSANE RUGGERI: "ONU RİVER'DA İSTİYORUM"

Icardi nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum" 3

Arjantin futbolunun sembol isimlerinden Oscar Ruggeri, Icardi’nin River Plate’e transferi hakkında çok net konuştu: "River için sevdiğim 9 numara tam olarak o. Hem golcü hem de oyunun içinde. Onu River formasıyla görmek istiyorum, işte o isim bu" diyerek camiaya çağrıda bulundu.

MENAJER ELIO PINO'DAN TYC SPORTS'A YANIT

Icardi nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum" 4

Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, Arjantin’in en büyük spor kanallarından TyC Sports’a konuşarak iddiaları yalanlasa da kapıyı tamamen kapatmadı: "Şu ana kadar River Plate'ten bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı." Ancak Arjantin basını, River Plate Başkanı Stefano Di Carlo'nun bu haberleri yalanlamamasını "sessiz bir onay" olarak yorumluyor.

GALATASARAY CEPHESİ ICARDI İÇİN 'MİRAS' DİYOR!

Icardi nin transferi için olay ifadeler! "Onu burada görmek istiyorum" 5

Sarı-kırmızılı yönetim ise Icardi’nin takım için bir "miras" olduğunu vurguluyor. Başkan Dursun Özbek, "Icardi bizim çok değerli bir oyuncumuz, sezon sonunda oturup konuşacağız" diyerek kapıyı tamamen kapatmasa da, oyuncunun son dönemde sosyal medyadan yaptığı "Bu renkler bir miras, nostalji değil" paylaşımı taraftarlarca "Kalıyorum" mesajı olarak algılandı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF resmen duyurdu! Türkiye Kupası'nda format değişiyorTFF resmen duyurdu! Türkiye Kupası'nda format değişiyor
Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF açıkladıSüper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Arjantin Mauro Icardi River Plate son dakika galatasaray transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.