Icardi'nin veda mektubuna Cimbom'dan transferli yanıt! Evet dedi yıldız isim yolda

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer operasyonu resmen başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco mağlubiyetinin ardından ağır eleştiriler alan teknik direktör Okan Buruk, forvet bölgesinde Osimhen'in Afrika Kupası'na gidecek olması ve Icardi'nin takımdan ayrılma sinyalleri vermesi üzerine takviye istedi.

ELYE WAHI OLUMLU DÖNDÜ!

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'ye kanca attı. Lens ve Marsilya sonrası Almanya'da da beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki Wahi'nin, Galatasaray'ın ilgisine olumulu cevap verdiği haber detayında yer aldı.

TEKLİF YAPILACAK!

Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık şekilde kadrosuna katmak istediği ve yakın zamanda Alman ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

GIMENEZ SICAK BAKIYOR

Öte yandan Cimbom, Milan'da gözden düşen Santiago Gimenez içinde sarı-kırmızılılar atak yapıyor. Geçen sezon Milan'dan Morata'yı getiren menajer George Gardi, bu kez Santiago Gimenez'i kulübün gündemine soktu. Milan'da yedek kalmaya başlayan Gimenez, Dünya Kupası'nı düşünerek sezonun ikinci yarısında form tutmak istiyor. Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Meksikalı forvet, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır durumda.

ICARDI VEDA GİBİ MESAJ YOLLAMIŞTI

Son dönemde performansı ciddi şekilde tartışılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, dün gece yaptığı sosyal medya paylaşımında "Icardi birkaç ay daha sizinle kalacak. Keyfini çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz." diye konuştu. İşte paylaşımın tamamı...

"İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk “gazetecilerin” kulübün beni arayıp “sözleşme yenilememe” kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.

Haziran 2026’da bitecek sözleşmemi şimdiden “haber” yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar

İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.

"Icardi birkaç ay daha sizinle kalacak. Keyfini çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz. Öpüyorum."