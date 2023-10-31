Icardi, Okan Buruk'un kendisine yaptığı teklifi reddetti!

Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığına rağmen her maça iğneyle çıkmaya karar veren Arjantinli yıldız oyuncu takımı için büyük fedakarlık göstermeye devam ediyor. Kendini riske edip takımı yalnız bırakmayan Icardi'ye Okan Buruk'tan yeni bir teklif geldi.

ICARDI BU TEKLİFİ REDDETTİ

Önümüzdeki maçlarda Icardi'nin iğne olmamasını ve dinlenmesini teklif eden Okan Buruk, Icardi'den istediği yanıtı alamadı. Arjantinli yıldız oyuncu sahada kalmak istediğini ve milli araya kadar oynayacağını Okan Buruk'a iletti.

"ÖNEMLİ BİR KARAKTER ORTAYA KOYUYOR"

Buruk, Icardi'nin durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Önemli karakter ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.





