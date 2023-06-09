Icardi paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Notu 'güle güle' sözleriyle tamamladı, taraftara bu bile yetti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılılarla olan sözleşmesi sona ererken taraftar yönetime alınması yönünde yoğun bir baskı yaparken, kurmaylar bu konuda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Taraftarlar Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan golcü oyuncudan gelecek müjdeli haber beklerken, Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

CEHENNEM PAYLAŞIMI!

Cehennem görseli paylaşan Arjantinli yıldız bu paylaşımına "Ve eğer cehennemi sevmiyorsan, neden şeytanla flört ediyorsun? Güle Güle" notunu düşerken taraftarlar paylaşıma binlerce yorumda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Mauro Icardi'den paylaşım:



"Ve eğer cehennemi sevmiyorsan, neden şeytanla flört ediyorsun? Güle Güle ???? ????" pic.twitter.com/ZexmBRiwln — Mynet Spor (@mynetspor) June 9, 2023



