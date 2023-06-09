SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Notu 'güle güle' sözleriyle tamamladı, taraftara bu bile yetti

Icardi paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Notu 'güle güle' sözleriyle tamamladı, taraftara bu bile yetti

09.06.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Mauro Icardi'den gelecek müjdeli haberi bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime büyük bir baskı yapıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Arjantinli oyuncudan gelen paylaşım kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Icardi paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Notu 'güle güle' sözleriyle tamamladı, taraftara bu bile yetti
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılılarla olan sözleşmesi sona ererken taraftar yönetime alınması yönünde yoğun bir baskı yaparken, kurmaylar bu konuda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

KAFALARI KARIŞTIRDI

mauro-icardi

Taraftarlar Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan golcü oyuncudan gelecek müjdeli haber beklerken, Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

CEHENNEM PAYLAŞIMI!

hoca-istemedigini-duyurdu-851_2 (1)

Cehennem görseli paylaşan Arjantinli yıldız bu paylaşımına "Ve eğer cehennemi sevmiyorsan, neden şeytanla flört ediyorsun? Güle Güle" notunu düşerken taraftarlar paylaşıma binlerce yorumda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Elimizde belgeler var" demişti... Erden Timur'dan çok konuşulacak sözler!"Elimizde belgeler var" demişti... Erden Timur'dan çok konuşulacak sözler!
Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!
Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray icardi paylaşım sezon

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti gibi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti gibi!

Galatasaray'da Milot Rashica kararını verdi!

Galatasaray'da Milot Rashica kararını verdi!

Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...

Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...

Eski dünya yıldızları sahada! Figo'nun takımı Hamit Altıntop'un takımına karşı...

Eski dünya yıldızları sahada! Figo'nun takımı Hamit Altıntop'un takımına karşı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.