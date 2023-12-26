Icardi ve Djiku pozisyonunun yankıları bir türlü dinmiyor... Galatasaray konuyu yurt dışına taşıyor! TFF'ye şikayet

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ve 0-0 sonuçlanan maçta sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

"BURUK: PENALTIMIZ VERİLMEDİ, KARTAL: ALAKASI YOK"

Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı ekip bu pozisyonu birçok açıdan paylaşırken Okan Buruk'un maç sonu açıklamasında “Boks maçı, penaltımız verilmedi” sözlerine İsmail kartal cevap verdi. Bu açıklamalara cevap olarak İsmail Kartal ise, “Rakip takımın hocası ‘Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi’ diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok.” şeklinde yanıt vermişti.

GALATASARAY ŞİKAYETE HAZIRLANIYOR

Milliyet'in haberine göre; Tüm bunlar yaşanırken, Galatasaray Kulübü’nün konuyu beIN Sports’un Fransa’daki merkezine şikayet edeceği diğer taraftan maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun’u da TFF’ye şikayet edeceği belirtildi.





