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  4. Icardi ve Djiku pozisyonunun yankıları bir türlü dinmiyor... Galatasaray konuyu yurt dışına taşıyor! TFF'ye şikayet

Icardi ve Djiku pozisyonunun yankıları bir türlü dinmiyor... Galatasaray konuyu yurt dışına taşıyor! TFF'ye şikayet

26.12.2023 08:52 | Son Güncelleme:
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Ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının yankıları sürerken, mücadelenin 22. dakikasında Icardi ve Djiku'nun arasında yaşanan pozisyon mücadeleye damga vurmuştu. Sarı-Kırmızılılar'dan bu pozisyon için beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ve 0-0 sonuçlanan maçta sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

"BURUK: PENALTIMIZ VERİLMEDİ, KARTAL: ALAKASI YOK"

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Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı ekip bu pozisyonu birçok açıdan paylaşırken Okan Buruk'un maç sonu açıklamasında “Boks maçı, penaltımız verilmedi” sözlerine İsmail kartal cevap verdi. Bu açıklamalara cevap olarak İsmail Kartal ise, “Rakip takımın hocası ‘Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi’ diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok.” şeklinde yanıt vermişti.

GALATASARAY ŞİKAYETE HAZIRLANIYOR

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Milliyet'in haberine göre; Tüm bunlar yaşanırken, Galatasaray Kulübü’nün konuyu beIN Sports’un Fransa’daki merkezine şikayet edeceği diğer taraftan maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun’u da TFF’ye şikayet edeceği belirtildi.

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