Icardi, Wanda Nara için Galatasaray'ı bırakıyor mu? Arjantin'de tedirgin eden açıklamalar...

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimali sarı-kırmızılıları endişelendiriyor. Eski eşi Wanda Nara'nın ülkesinde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

ARJANTİN'DE PROGRAM SUNACAK

İyiden iyiye televizyon programlarında ön planda olmaya başlayan Wanda Nara, çok yakında Arjantin'de yayınlanacak pasta yapma yarışmasında sunucu olacak. Ülkesinde katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Wanda Nara, geleceğiyle ilgili konuşarak Icardi konusuna da değindi.

"YENİDEN OLABİLİR"

Icardi ile ayrılık sorusunu yanıtlayan Wanda Nara, ilişkilerinin inişli çıkışlı olmasına rağmen, yeniden bu ilişkiyi inşa etmek istediklerini itiraf etti. Nara, "Gerçek şu ki; kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Beni ve onu bin kez daha bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur." dedi.

"ARJANTİN'DE KALACAĞIM"

Wanda Nara, kariyerini Arjantin'de sürdüreceğini açıklamasının ardından Galatasaraylı taraftarlar endişelenmeye başladı. Icardi'ye açık açık mesaj gönderen Wanda Nara, "Arjantin'de yaşıyorum ve artık burada kalacağım. Burada yapacağımız harika bir proje daha var..." diyerek iddialara açık kapı bıraktı. Nara, Icardi'nin kendisiyle yeniden bir araya gelmek istiyorsa açık açık Buenos Aires'e dönerek Arjantin'de yaşamak zorunda olduğunu ima etti.