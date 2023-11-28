Icardi - Wanda Nara ilişkisinde sürpriz! Erden Timur'dan efsane teklif

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara, Çırağan Sarayı'nda yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

10 YIL SONRA YENİDEN...

Wanda Nara, verdiği röportajda, Icardi'nin kendisine 10 yıl sonra yeniden evlenme teklifi ettiğini açıkladı. Wanda Nara'nın yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı böyle bir hamle yapan Icardi'nin eşini mutlu etmek istemesi büyük alkış topladı.

ERDEN TİMUR'DAN EFSANE TEKLİF

Nara, "İcardi bir düğün daha önerdi ama bunu organize edecek vaktimiz olmadı. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak bunun Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan Icardi'ye ilginç bir teklif yapıldı. Galatasaray'ın şampiyon olması halinde düğünlerini Çırağan Sarayı'nda yapılmasını teklif eden Erden Timur, Icardi'yi motive etti.

Bu konuyu da Galatasaray'ın lehine çeviren Erden Timur, sarı-kırmızılı taraftarlardan yine geçer not aldı. (Sabah)





