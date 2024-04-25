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Icardi'ye ateş püsküren Batuhan Karadeniz'in eski sevgilisi Aleyna Eroğlu'ndan olay ifşa! "Otel odasında..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 15:14
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Wanda Nara ve Icardi'nin klibindeki ateşli sahnelere sert çıkan Batuhan Karadeniz'in eski sevgilisi Aleyna Eroğlu patladı. Eski sevgilisini ifşa eden Eroğlu “Gelin bu ahlaksız diyen insanı biraz inceleyelim. Eski sevgilisine defalarca şiddet uygulamış...” diyerek sert ifadeler kullandı.

Icardi'ye ateş püsküren Batuhan Karadeniz'in eski sevgilisi Aleyna Eroğlu'ndan olay ifşa! "Otel odasında..."

Wanda Nara'nın Icardi ile klibi daha yayınlanmadan gündem oldu. Çiftin klipteki ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı.

Batuhan Karadeniz ise Icardi'ye ateş püskürerek "Bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim. Bu ahlaki değerleri görmezlikten gelemezsin. Böyle bir video paylaşamazsın. Yazıklar olsun" dedi.

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Batuhan Karadeniz'in eski sevgilisi Aleyna Eroğlu ise sosyal medyada patladı. Eroğlu "Böyle ahlaksız olan insanlar, evli barklı çocuklu romantik anlarını paylaşmış çiftlere ahlaksız diyor" diyerek sert çıktı.

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Aleyna Eroğlu eski sevgilisini hedef alarak "Gelin bu ahlaksız diyen insanı biraz inceleyelim. Eski sevgilisine defalarca şiddet uygulamış, eski sevgilisinden borç diye para alıp o parayı vermemiş, otel odasında bir kızla yakalanıp eski sevgilisiyle dalga geçmiş, sonra koluna taktığı yeni kız arkadaşını TikTok'daki abilere ayarlamaya çalışmış... Yani ben anlayamadım kim ahlaksız... Sen ahlakla ilgilenene kadar bugün mahkemen var ona git" dedi.

Eski sevgilisini ifşalayan Eroğlu, Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayette bulunmuştu.

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