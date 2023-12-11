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Icardi'yi sarı kart göstermekle tehdit eden hakem Galatasaray maçına atandı! O dönem İtalya'da gündeme oturmuştu

11.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile oynayacağı müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Bu atama sonrası tecrübeli hakemle Icardi arasında yaşanan tartışma akıllara geldi. Aralarının pek iyi olmadığı bilinen ikili şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

Icardi'yi sarı kart göstermekle tehdit eden hakem Galatasaray maçına atandı! O dönem İtalya'da gündeme oturmuştu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Karpen Stadyumu’nda TSİ 23.00’da başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato yönetecek.

Orsato’nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati’ye AVAR’da Paolo Valeri eşlik edecek.

ICARDI İLE ADETA DÜŞMANLAR

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İtalyan hakem ile Icardi'nin arası hiç iyi değil. 2017 yılında oynanan Inter-Milan maçında büyük tartışma yaşana ikili o dönemde gündemi epey meşgul etmişti. Saha içinde hakemin Icardi'ye karşı sert tavırları Inter taraftarının tepkisini çekmişti.

SARI KART GÖSTERMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

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O dönem Inter'in kaptanı olduğu için pozisyonlara itiraz eden Icardi'yi yine de sarı kart göstermekle tehdit eden Orsato, Arjantinli oyuncuya konuşma fırsatı dahi tanımamıştı. Inter yönetimi maçtan sonra İtalyan hakem için sert bir açıklama yayımlayıp Icardi'ye sahip çıkmıştı.

TÜRK TAKIMLARI, ORSATO İLE KAZANAMIYOR

Türk takımları Orsato yönetiminde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet aldı.

2022 Galatasaray-Barcelona 1-2

2021 Hollanda 6-1 Türkiye

2019 Galatasaray 0-1 Real Madrid

2015 Atromitos 0-1 Fenerbahçe

2012 Macaristan 3-1 Türkiye

2011 Atletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

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