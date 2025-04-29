Icardi yine rahat durmadı! Gece yarısı sosyal medya hesabından Fenerbahçeliler'e seslendi... Ali Koç mesajı olay oldu

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan isimlerden Mauro Icardi, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalırken zaman zaman yaptığı paylaşımlarla taraftarın gönlünü adeta mest ediyor.

Arjantinli yıldız son olarak gece yarısı bir paylaşımda bulunurken bu kez ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu. Golcü oyuncu yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarına seslenirken bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

'DEVAM ETSİN BİZCE'

Arjantinli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların yönetime tepki gösterdiği bir haberden görüntü paylaştı. Söz konusu haberde, Fenerbahçeli taraftarların, "Ali Koç istifa" pankartı dikkat çekerken, Icardi bu paylaşımında, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, bu paylaşımında ayrıca gülücük ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullanırken, Galatasaraylı taraftarlar bu gönderiyi sosyal medyada çokça paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...