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  4. Icardi yine rahat durmadı! Gece yarısı sosyal medya hesabından Fenerbahçeliler'e seslendi... Ali Koç mesajı olay oldu

Icardi yine rahat durmadı! Gece yarısı sosyal medya hesabından Fenerbahçeliler'e seslendi... Ali Koç mesajı olay oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.04.2025 07:47
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Galatasaray'daki sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, paylaşımlarıyla başta Fenerbahçe olmak üzere rakip takım taraftarlarını kızdırmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız bu kez paylaşımında Sarı-Lacivertli taraftarların açtığı 'Ali Koç istifa' pankartını paylaşırken yazdığı not ile gündem oldu. İşte detaylar...

Icardi yine rahat durmadı! Gece yarısı sosyal medya hesabından Fenerbahçeliler'e seslendi... Ali Koç mesajı olay oldu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan isimlerden Mauro Icardi, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalırken zaman zaman yaptığı paylaşımlarla taraftarın gönlünü adeta mest ediyor.

Arjantinli yıldız son olarak gece yarısı bir paylaşımda bulunurken bu kez ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye bir göndermede bulundu. Golcü oyuncu yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarına seslenirken bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

'DEVAM ETSİN BİZCE'

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Arjantinli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların yönetime tepki gösterdiği bir haberden görüntü paylaştı. Söz konusu haberde, Fenerbahçeli taraftarların, "Ali Koç istifa" pankartı dikkat çekerken, Icardi bu paylaşımında, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, bu paylaşımında ayrıca gülücük ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullanırken, Galatasaraylı taraftarlar bu gönderiyi sosyal medyada çokça paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Ali Koç istifa son dakika fenerbahçe galatasaray icardi
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