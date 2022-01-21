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İçi peynir dolgulu mini ekmek tarifi

20.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay sohbetlerinize harika bir peynir dolgulu mini ekmek tarifi eşlik etsin! Pastane tadında içi peynir dolgulu mini ekmek tarifi ile misafirlerinizin, ailenizin, komşularınızın gözdesi olabilirsiniz. Mini ekmekler, kahve molası için de çok uygun. Farklı hamur işi tarifler arıyorsanız hem ekmek hem poğaça tadında olan dolgulu mini ekmekleri siz de deneyebilirsiniz.

İçi peynir dolgulu mini ekmek tarifi

Ekmekler artık daha lezzetli: İçi peynir dolgulu mini ekmek tarifi

Hamur işlerini oldukça seven bir ülke olarak karşımıza sürekli değişik tatlar çıkabiliyor. Tıpkı poğaça gibi artık ekmeklere de farklı malzemeler eklendi. Tahıllar, peynirler, kuru yemişler hatta et ürünleri de ilave edilerek sofralara gelen mis kokulu ekmekler, kalbinizi çalıyor. Ekmeklere başka bir gözle bakmamızı sağlayacak içi peynir dolgulu mini ekmek tarifi, nasıl yapılıyormuş bir bakalım.

İÇİ PEYNİR DOLGULU MİNİ EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 5 su bardağı un

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 adet yumurtanın beyazı

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı ılık su

  • 6 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 paket yaş maya

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

İÇ HARCI İÇİN

  • 300 gram peynir

  • İsteğe bağlı olarak maydanoz dereotu

  • İsteğe bağlı baharat

ÜSTÜ İÇİN

  • Yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

  • Su, şeker ve mayayı bir kaba alıp eriyene kadar karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 15 dakika bekleyin.

  • Yumurta ve yumurta akını, sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

  • Un ve tuzu ekleyin.

  • Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar hamuru yoğurun.

  • Hamuru unlu tezgah üzerinde de yoğurabilirsiniz.

  • Hamurun üzerini örtüp, yaklaşık 1 saat dinlendirin.

  • Hamur dinlenirken iç harcınızı hazırlayın.

  • Bir kaba peyniri ekleyip parçalayın.

  • Eğer maydanoz veya dereotu kullanacaksanız küçük küçük doğrayın.

  • Herhangi bir baharat tercihiniz varsa ekleyip karıştırın.

  • Dinlenen hamuru 3-4 parçaya bölüp, uzun ince açın.

  • Açılan hamur arasına hazırladığınız iç harcını koyun ve hamuru kapatın.

  • İnce uzun ekmek şeklindeki hamurunuza kesikler atın ve üzerine yumurta sarısını sürün.

  • Tepsi mayası için 15 dakika bekleyin.

  • 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

  • Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

  • Hamurunuza farklı çeşniler ekleyerek daha lezzetli ekmekler elde edebilirsiniz (susam, haşhaş, yulaf gibi).

  • İç harcınıza piştikten sonraki kıvamı eriyen peynirler koymak daha lezzetli ekmekler elde etmenizi sağlar (kaşar, çeçil, dil peyniri gibi).

  • Şekil konusunda bir başka tercih de küçük toplar halinde hamuru ayırıp, ortalarına iç harcını ekleyip pişirmek. Bu sayede uzun ince ekmek yerine minik ekmekler elde edebilirsiniz.


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