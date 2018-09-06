İçimiz bir hoş oldu: Ustalıkla soyulmuş meyvelerin kusursuz görünümleri
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
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06.09.2018 12:15 | Son Güncelleme
İçlerinden bazılarını hiç görmek istemeyebilirsiniz!
1. Kabuğu muazzam bir şekilde soyulmuş ananas
2. Daha önce hiç soyulmuş bir kiraz görmediniz değil mi? :)
3. Bir çiğ yumurta kabuğu olmadan nasıl görünür?
4. Soyulunca mandalinanın kardeşine dönüşen limon
5. Aloe vera yaprağı içinde saklanan şeyleri görmek ister misiniz?
6. Bu soyulmuş narları yemeye insan kıyamaz... Muntazam bir görüntü gerçekten!
7. Etkileyici bir görüntü daha. Karşınızdaki bir karpuz efendim
8. Kabuğu enteresan bir şekilde soyulmuş hindistan cevizi
9. Dürüst olmak gerekirse bu çilek hiçbir zaman soyulmamalıydı
10. Soyulmuş avokado çekiciliği...
11.Son olarak, mükemmel bir soyulmuş domates var
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