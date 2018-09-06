YEMEK

İçimiz bir hoş oldu: Ustalıkla soyulmuş meyvelerin kusursuz görünümleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

İçlerinden bazılarını hiç görmek istemeyebilirsiniz!

İçimiz bir hoş oldu: Ustalıkla soyulmuş meyvelerin kusursuz görünümleri

1. Kabuğu muazzam bir şekilde soyulmuş ananas

ananasa

2. Daha önce hiç soyulmuş bir kiraz görmediniz değil mi? :)

kiraz

3. Bir çiğ yumurta kabuğu olmadan nasıl görünür?

yumurta

4. Soyulunca mandalinanın kardeşine dönüşen limon

limon

5. Aloe vera yaprağı içinde saklanan şeyleri görmek ister misiniz?

aleo vera

6. Bu soyulmuş narları yemeye insan kıyamaz... Muntazam bir görüntü gerçekten!

nar

7. Etkileyici bir görüntü daha. Karşınızdaki bir karpuz efendim

karpuz

8. Kabuğu enteresan bir şekilde soyulmuş hindistan cevizi

hindistan

9. Dürüst olmak gerekirse bu çilek hiçbir zaman soyulmamalıydı

cilek

10. Soyulmuş avokado çekiciliği...

avo

11.Son olarak, mükemmel bir soyulmuş domates var

domates


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Anahtar Kelimeler:
meyveler soyulmuş meyve

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