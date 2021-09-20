İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı yayınlandı! "Eninde sonunda kendini sana sevdirecek"

19 Eylül Pazar günü 2. bölümü ile Show ekranlarında seyircilerle buluşan İçimizden Biri dizisinde, geleneklerine bağlı olan Havva'nın babası Hünkar Aladağ, kızı Havva ile İrlandalı Katolik bir papazın oğlu olan Adam'ın ilişkisine karşıdır. Söz konusu dizinin çekimleri Muğla, Marmaris'te gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

İÇİMİZDEN BİRİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Birbirlerine aşık iki genç Adam ile Havva'nın aşkına, Havva'nın babası Hünkar müsade etmez. Bu durum karşısında Adam, kendisini Hünkar'a sevdirmek için elinden geleni yapmaya başlar. İçimizden Biri dizisinin yayınlanan 3. fragmanında Havva, geleneklerine oldukça bağlı olan babası Hünkar'a, "Eninde sonunda kendini sana sevdirecek. Elinden geleni yap. Vazgeçiremeyeceksin." der.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI