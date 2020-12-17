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İçinde hiçbir katkı maddesi yok! 14 saat boyunca kaynatılıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.12.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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İçinde hiçbir katkı maddesi yok! 14 saat boyunca kaynatılıyor

Büyük emekler verilerek hazırlanan pancar pekmezi, Kırklareli'nde kadınların zorlu mesaisi sonucu sofralara geliyor. Sağlık ve lezzet veren pancar pekmezi yapılırken de katkı malzemesi kullanılmıyor.

Pekmeziyle adını duyuran Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde bugünlerde hemen hemen her evin bahçesinde pekmez üretiliyor. Havası pekmez kokan köyde, tarlalardan sökülen pancarlar evlerin bahçelerine getiriliyor.

'14 SAAT ODUN ATEŞİNDE KAYNIYOR'

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Yıldız Dağları eteklerinde kaynak sularıyla yetiştirilen pancarlar, pekmezhanelerde tahta ezme makinesinde sıkıştırılarak posasından ayrılıyor. Pancarın şırası "bumba" adı verilen büyük kazanlarda bir süre kaynatıldıktan sonra 50 litrelik kazanlara alınıyor. Bu kazanlarda yaklaşık 14 saat odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline getirilen şıra, üç defa süzüldükten sonra şişelenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. Özellikle kış aylarında tercih edilen pekmez, böylece sofradaki yerini alıyor.

'KATKI MADDESİ KULLANILMIYOR'

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Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Hatice Uzun, pancar pekmezinin zahmetli yolculuğunun ardından sofralara geldiğini söyledi. Tarlaların sürüldükten sonra pancarların ekildiğini, sulama ve kazım işlemlerinin ardından sonbaharda söküldüğünü ifade eden Uzun, pekmezhanelere getirilen pancarların birçok işlemden geçtiğini anlattı.

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Suyla temizlenen pancarların şırasının alınması için büyük kazanlarda kaynatıldığını dile getiren Uzun, daha sonra pekmez tavalarında kaynatılan şıranın pekmeze dönüştüğünü dile getirdi.

GECE 3'TE PEKMEZ ATEŞİ YANIYOR

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Uzun, odun ateşinde kaynayan pekmezin daha lezzetli olduğunu vurgulayarak, "Yapımı çok zor oluyor. Gece 03.00'te pekmezhanelere gelerek ateşimizi yakıyoruz. 14 saat kaynayan pancar, pekmez olarak sofralara geliyor. Bizim pekmezimizde en ufak bir katkı maddesi yok. Allah topraktan ne veriyorsa biz de onu sunuyoruz." diye konuştu.

Pancar kaynatırken zaman zaman maniler, şarkılar ve türküler seslendirdiklerini ifade eden Uzun, bunun da işin keyifli yanı olduğunu dile getirdi. Uzun, ürettikleri pekmezi Edirne, Tekirdağ, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini, zaman zaman yurt dışından gelen talepleri de karşıladıklarını sözlerine ekledi.


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