İçinde yavruların olduğu kedi evini metrelerce uzağa böyle fırlattı

Olay, Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde yaşandı.
Alışveriş merkezi önüne gelen bir kişi, yerde bulunan kedi evini yerinden alarak metrelerce uzağa fırlattı. Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavrulardan bir tanesi dışarı fırlayarak betona çakıldı.
Vicdansız adamın kedilere uyguladığı şiddet görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fatih A., Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
(İHA)
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