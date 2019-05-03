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İçinde yavruların olduğu kedi evini metrelerce uzağa böyle fırlattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 22:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir şahıs içinde yavruların da olduğu kedi evini, bulunduğu yerden alarak metrelerce uzağa fırlattı. Bu kadarına da pes dedirten olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde yaşandı.

Alışveriş merkezi önüne gelen bir kişi, yerde bulunan kedi evini yerinden alarak metrelerce uzağa fırlattı. Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavrulardan bir tanesi dışarı fırlayarak betona çakıldı.

Vicdansız adamın kedilere uyguladığı şiddet görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fatih A., Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi evi istanbul AVM yenibosna

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