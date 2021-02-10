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İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor: Ağzınıza layık profiterol tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Çıtır hamur topları arasında yumuşacık muhallebi, üzerinde cam gibi parlak çikolata sosuyla karşı koyamayacağımız profiterol tarifini adım adım anlattık.

Hemen hemen herkes tarafından sevilen profiterolü yapmak bir hayli zordur. Hamurunu tutturmak gerçek anlamda marifet ister. Ancak sizin için hazırladığımız videolu anlatımla tüm tarife hakim olacağınıza eminiz. Kuşkusuz bu profiterol tarifi en iyi sizin elinizden çıkacak.

Profiterol hamuru için

  • 2,5 bardak un
  • 1 bardak ayçiçek yağı
  • Yarım litre su ya da süt
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam şeker
  • 9 yumurta

İç kreması için

  • 1 litre süt
  • 3 yumurta
  • 1 buçuk bardak toz şeker
  • 1 bardak un
  • 4/3 bardak nişasta
  • 200 gram beyaz çikolata

Çikolatalı sos için

  • 1 bardak kakao
  • 2 bardak toz şeker
  • 200 gram çikolata
  • 4/3 bardak un
  • 1 litre süt

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PROFİTEROL YAPILIŞI

  • Hamurun yapılışı. Öncelikle un bir kenarda bırakılır, diğer malzemelerin hepsi tencereye konulur. Şeker, tuz ve yağ dökülür. Ayçiçek yağı içinin daha kıtır olmasını sağlayacaktır.
  • Karışım ocağa konur ve ısıtmaya bırakılır.
  • Isınır ısınmaz da un içerisine ilave edilir, bir kaç dakika karıştırılır. Karıştırma işlemini spatula ile yapmakta fayda vardır, unun top top olmaması açısından hamuru eze eze çevirmek lazımdır.
  • Bir kaç dakika ocakta çevrilen hamur, ocaktan alınır ve soğuması beklenir. Soğuduktan sonra içerisine yavaş yavaş yumurtalar eklenir. Bu miktara, kıvamına göre 9 - 12 yumurta kırılabilir. Hepsi bir seferde kırılmaz, önce bir kısmı kırılır, sonra mikserle yedirilir, sonra tekrar yumurta kırılır. Burada önemli olan hamurun kıvamıdır, hamur istenen kıvama gelene kadar yumurta kırılır.
  • Hazır olan hamur, sıkma torbasının içerisine dökülür. Torbanın ucu kesilir ve tepsinin köşelerine birer miktar sürülür. Böylelikle kağıt tepsiye yapışabilir.
  • Kağıdı tepsiye yapıştırdıktan sonra, sıkma torbasıyla hamur tepsiye sıkılır. Bu ölçüden rahatlıkla 3-4 tepsi çıkartılabilir.
  • Profiterol hamuru, önceden ısıtılmış 180 - 190 derece arasındaki fırına atılır. 20 dakika civarında pişirilir, üzeri iyice kızardıktan sonra fırından çıkartılır.

Kremanın yapılışı

  • Önce toz şeker, nişasta, un gibi katı malzemeler tencereye dökülür ve bir arada karıştırılır. İçine yavaş yavaş süt eklenir.
  • Karıştırdıktan sonra ocağa alınır. Kaynayıp muhallebi kıvamını aldıktan sonra, altı kapatılır. İçine çırpılmış yumurta ve beyaz çikolata eklenir. Beyaz çikolatanın, muhallebinin sıcaklığı ile erimesi sağlanır ve ocaktan indirilir.
  • Çikolata eridikten sonra, krema soğumaya bırakılır ve ara ara karıştırılmalıdır.

Çikolatalı sos yapılışı

  • Sütün 4/3 miktarı tencereye konur ve ısıtmaya bırakılır. Bir kaba önce toz şeker eklenir. Ardından kakao ve un eklenir, iyice karıştırılır. Bu katı malzemenin içine, kalan soğuk süt eklenir.
  • Karışım hazırlandıktan sonra, kaynamakta olan sütün içerisine yavaş yavaş eklenir.
  • Dibinin tutmasına izin vermeden karıştırılır. Kaynayan sos ocaktan alınır ve çikolata içerisine boşaltılır. Sıcaklığı ile erimesi sağlanır.

PROFİTEROL NASIL SERVİS EDİLİR?

Profiterol hamuru ortadan kesilir. İç kreması içine eklenir ve üstü kapatılır. Soğumuş olan çikolata sosu alınır ve profiterolun üzeri kapatılacak şekilde dökülür. Profiterol servise hazırdır.

PÜF NOKTASI

Ayçiçek yağı koyarsanız hamurun daha çıtır olmasını sağlarsınız. Margarin ya da tereyağı kullanmanız durumunda hamur daha yumuşak olacaktır.
Uzayan yapışkan bir hamur elde etmek için yumurta kullanımı çok önemli. Hamurunuzun kıvamı bu şekilde olana dek yumurta sayısını azaltabilir ya da artırabilirsiniz.

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