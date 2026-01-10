Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İçinden sesler geliyordu! 300 yıllık hamamı kontrol edince gördüler!

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi tamamdan sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kontrol için bölgeye gitti. Definecilerin tarihi yapıya zarar verdiğini gören vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını istedi.

İçinden sesler geliyordu! 300 yıllık hamamı kontrol edince gördüler!

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan sesler geldiğin fark eden çevre sakinleri, tarihi yapının içerisini kontrol ettiklerinde içeride kaçak kazı yapıldığını gördü. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı tespit edildi.

İçinden sesler geliyordu! 300 yıllık hamamı kontrol edince gördüler! 1

TARİHİ HAMAMIN KORUNMASINI İSTİYORLAR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını söyledi. Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.

İçinden sesler geliyordu! 300 yıllık hamamı kontrol edince gördüler! 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avustralya'da orman yangınları devam ediyorAvustralya'da orman yangınları devam ediyor
Fransa'da 380 bin hane elektriksiz kaldıFransa'da 380 bin hane elektriksiz kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli tarihi eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.