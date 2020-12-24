İçine gizli kahramanlar ekledik! Şifa niyetine içeceğiniz balkabağı çorbası tarifi

Taze balkabağından yapılan, hazırlanışı çok kısa süren, klasikleriniz arasında yer alacak ipeksi dokusuyla gönlünüzü çalacak, balkabağı çorbası tarifi, huzurlarınızda.

BALKABAĞI ÇORBASI MALZEMELERİ

3 dilim balkabağı

1 soğan, dilimlenmiş

2 diş sarımsak, bütün soyulmuş

3 su bardağı tavuk suyu (sebze veya et suyu da kullanabilirsiniz)

1 su bardağı su

Tuz ve karabiber

125 ml krema

BALKABAĞI ÇORBASI YAPILIŞI

Kabağı dilimler halinde kesin. Kabak, soğan, sarımsak, et suyu ve suyu bir tencereye koyun. (Sıvı tüm balkabağını tamamen kaplamayabilir, panik yapmayın)

Ağzı açık olarak kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve balkabağı yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika kadar hızlı bir şekilde kaynatın.

Ateşten alın ve pürüzsüz olana kadar karıştırmak için blenderdan geçirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın, krema ile karıştırın (çorbayı ekledikten sonra asla kaynatmayın, krema çatlayacaktır).

Çorbayı kaselere koyun, üzerine biraz krema gezdirin, istenirse biber ve maydanoz serpin. Çıtır çıtır ekmekle servis yapın!

BALKABIĞI ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Soğan ve sarımsak çorba tadına ekstra lezzet katan gizli malzemeler.

Çorbada et suyu kullanırsanız tadına tat katarsınız.

Krema yerine süt de kullanabilirsiniz. Tadından hiçbir şey kaybetmiyor.

Kremanız ve sütünüz ama çorbanıza fazladan zenginlik katmak istiyorsanız, sadece biraz tereyağı ekleyin!

*Balkabağı; alfa-beta karoten ve A vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin destekleyicisidir. İçerisinde bulunan yüksek posa bağırsak sağlığını korur. Alınan bu posa mideyi daha geç terk ettiği için de daha uzun süre tokluk sağlar.



