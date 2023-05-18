İçinizi ferahlatacak çilekli limonata tarifi! Evde çilekli limonata nasıl yapılır?

Yaz aylarında içinizi ferahlatacak doğal içecekler arıyorsanız çilekli limonata tarifi tam size göre! Klasik limonataya katılan çilekler lezzetin daha da artmasını sağlıyor. Çilekli limonata nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi denemeniz gerekiyor.
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