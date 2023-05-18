YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İçinizi ferahlatacak çilekli limonata tarifi! Evde çilekli limonata nasıl yapılır?

İçinizi ferahlatacak çilekli limonata tarifi! Evde çilekli limonata nasıl yapılır?

18.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında içinizi ferahlatacak doğal içecekler arıyorsanız çilekli limonata tarifi tam size göre! Klasik limonataya katılan çilekler lezzetin daha da artmasını sağlıyor. Çilekli limonata nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi denemeniz gerekiyor.

İçinizi ferahlatacak çilekli limonata tarifi! Evde çilekli limonata nasıl yapılır?

Çilekli limonata tek yudumuyla bile içinizi ferahlatacak enfes bir lezzet olarak biliniyor. Evde yapılan çilekli limonatanın tadı dışarıdan alınanlardan çok daha lezzetli oluyor.

MALZEMELER

  • 3 adet limon
  • 1 adet portakal
  • ½ su bardağı toz şeker
  • ½ su bardağı ılık su
  • 350 gr. çilek
  • 1 litre su
  • Buz

TARİF

  • Limonata özütü için;
  • Limonların kabuklarını rendenin ince tarafında rendeleyin.
  • Beyaz kısımlarını almamaya dikkat edin, acılaştırabilir.
  • Rendelediğiniz kabukları bir karıştırma kabının içerisine alın.
  • Üzerine toz şekeri ilave edip elinizle şeker iyice sulanana kadar iyice ovun.
  • Tüm bu karışımın üzerine suyu ilave edin ve iyice karıştırın.
  • Kabuklarını rendelediğiniz limonların suyunu sıkın ve karışıma ilave edip karıştırın.
  • Çilekli limonata için;
  • Çileklerin yapraklı kısımlarını temizleyin ve parçalayıcınızın haznesine alın.
  • Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice çekin.
  • Limonata özütünüzün üzerine bir süzgeç koyun.
  • Çilek pürenizi içerisine koyup bir kaşık yardımıyla süzgeçten geçirerek limonata özütünüzün içerisine ilave edin.
  • Üzerine su ve buz ilave edip karıştırın.
  • Bardaklarınızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta saray kebabı tarifiGelinim Mutfakta saray kebabı tarifi
Anahtar Kelimeler:
tarifi nasıl yapılır çilekler limonata tarif

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

Pozları yüzünden mesaj yağıyordu! Tatil hallerini paylaştı

Pozları yüzünden mesaj yağıyordu! Tatil hallerini paylaştı

Bornozuyla dans ederken frikik verdi

Bornozuyla dans ederken frikik verdi

Pratik tencerede sufle tarifi! Lezzet şöleni yaratıyor

Pratik tencerede sufle tarifi! Lezzet şöleni yaratıyor

Gelinim Mutfakta saray kebabı tarifi

Gelinim Mutfakta saray kebabı tarifi

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.