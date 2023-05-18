İçinizi ferahlatacak çilekli limonata tarifi! Evde çilekli limonata nasıl yapılır?

Çilekli limonata tek yudumuyla bile içinizi ferahlatacak enfes bir lezzet olarak biliniyor. Evde yapılan çilekli limonatanın tadı dışarıdan alınanlardan çok daha lezzetli oluyor.

MALZEMELER 3 adet limon

1 adet portakal

½ su bardağı toz şeker

½ su bardağı ılık su

350 gr. çilek

1 litre su

Buz

TARİF Limonata özütü için;

Limonların kabuklarını rendenin ince tarafında rendeleyin.

Beyaz kısımlarını almamaya dikkat edin, acılaştırabilir.

Rendelediğiniz kabukları bir karıştırma kabının içerisine alın.

Üzerine toz şekeri ilave edip elinizle şeker iyice sulanana kadar iyice ovun.

Tüm bu karışımın üzerine suyu ilave edin ve iyice karıştırın.

Kabuklarını rendelediğiniz limonların suyunu sıkın ve karışıma ilave edip karıştırın.

Çilekli limonata için;

Çileklerin yapraklı kısımlarını temizleyin ve parçalayıcınızın haznesine alın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice çekin.

Limonata özütünüzün üzerine bir süzgeç koyun.

Çilek pürenizi içerisine koyup bir kaşık yardımıyla süzgeçten geçirerek limonata özütünüzün içerisine ilave edin.

Üzerine su ve buz ilave edip karıştırın.

Bardaklarınızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

