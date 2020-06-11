İçinizi ferahlatacak meyveli ve muhallebili 4 yaz tatlısı tarifi!

Hem hafif hem de pratik yaz meyveleriyle yapılan tatlılar sizi kendisine aşık edecek. Üstelik koskocaman bir top dondurmayla servis ederek kendinizi ve misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz. KUPTA YAZ MEYVELİ MUHALLEBİ MALZEMELER Yarım kilo kadar yaz meyveleri

4 damla limon suyu

1 paket petibör bisküvi

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

2 paket vanilin

2 yemek kaşığı tereyağ YAPILIŞI Yaz meyvelerini küp küp doğrayarak içerisine 1 bardak toz şeker ve limonu ekleyin ve orta ateşte pişirin. İçerisine 1 paket vanilini ekleyerek soğumaya bırakın.

Süt, 1 bardak toz şeker, nişasta, un ve yumurtayı ocağın altını açmadan ilk adımda iyice karıştırın. Yumurtanın çabuk bir şekilde pişmesini önlemek için ocağın altını kısık açın ve iyice çırpın. Kıvamı yerine geldikten sonra ocağın altını kapatarak tereyağı ekleyin.

Bisküvileri toz haline getirin ve kupların altına yerleştirin.

Bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün ve meyveleri keserek ekleyin.

Dondurmayla servis yaparak tatlının tadını çıkartın.

AHUDUDU RÜZGARI MALZEMELER 300 gram krem peynir

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket ekşi krema

1 yemek kaşığı limon suyu

8 adet tuzlu kraker

1 su bardağı ahududu

1 yemek kaşığı ahududu reçeli

YAPILIŞI Krem peynir ve şekeri temiz bir kapta birleştirin, mikserle çırpın.

Ardından içerisine krema ve limonu ekleyerek hızlı bir şekilde katılaşana kadar çırpmaya devam edin.

Krakerleri un kıvamına gelene kadar kırın.

Krakerlerin üzerine kremalı karışımı koyun ve ahududu reçelini ilave edin.

Soğuması için en az 2 saat buzdolabında tutun. ÜZÜMLÜ MUHALLEBİ MALZEMELER MUHALLEBİSİ İÇİN; 3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 çorba kaşığı beyaz un

1 paket vanilin

3/4 su bardağı toz şeker

1 litre süt

1 yumurta

1 paket krema ÜZÜM SOSU İÇİN; 500 gram üzüm

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

2 çorba kaşığı mısır nişastası YAPILIŞI Krema hariç tüm muhallebi malzemelerini derin bir tencereye koyun ve ve koyulaşana kadar pişirin. Koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatın ve çırparak soğutun. Soğutma işleminden sonra içerisine krema ekleyin.

Üzümleri blenderla ezin ve süzgeçten geçirin. Üzümün çekirdek ve kabuklarından kurtulduktan sonra sosu elde etmek için diğer malzemeleri ekleyin. Koyulaşana kadar pişirin.

Muhallebiyi kuplara paylaştırın ve üzerine üzüm sosunu ekleyin.