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İçinizi ferahlatacak meyveli ve muhallebili 4 yaz tatlısı tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz mevsimi kapı aralığından kendini göstermeye başlayınca "karpuz kabuğu denize düştü, millet plajlara üşüştü". Kavurucu yaz sıcaklarından bunalan ve serinlemek için alternatif yollar arayanlara sevindirici bir haberimiz var. Hem ağzınızı tadıyla şenlendirecek hem de ferahlatacak tatlı tariflerini sizler için derledik. Tatlı krizlerine küçük bir yaz dokunuşu yapmaya ne dersiniz?

İçinizi ferahlatacak meyveli ve muhallebili 4 yaz tatlısı tarifi!

Hem hafif hem de pratik yaz meyveleriyle yapılan tatlılar sizi kendisine aşık edecek. Üstelik koskocaman bir top dondurmayla servis ederek kendinizi ve misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz.

KUPTA YAZ MEYVELİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

Yarım kilo kadar yaz meyveleri
4 damla limon suyu
1 paket petibör bisküvi
1 litre süt
3 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı un
2 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
2 paket vanilin
2 yemek kaşığı tereyağ

YAPILIŞI

Yaz meyvelerini küp küp doğrayarak içerisine 1 bardak toz şeker ve limonu ekleyin ve orta ateşte pişirin. İçerisine 1 paket vanilini ekleyerek soğumaya bırakın.
Süt, 1 bardak toz şeker, nişasta, un ve yumurtayı ocağın altını açmadan ilk adımda iyice karıştırın. Yumurtanın çabuk bir şekilde pişmesini önlemek için ocağın altını kısık açın ve iyice çırpın. Kıvamı yerine geldikten sonra ocağın altını kapatarak tereyağı ekleyin.
Bisküvileri toz haline getirin ve kupların altına yerleştirin.
Bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün ve meyveleri keserek ekleyin.
Dondurmayla servis yaparak tatlının tadını çıkartın.

AHUDUDU RÜZGARI

MALZEMELER

300 gram krem peynir
3 yemek kaşığı toz şeker
1 paket ekşi krema
1 yemek kaşığı limon suyu
8 adet tuzlu kraker
1 su bardağı ahududu
1 yemek kaşığı ahududu reçeli
YAPILIŞI

Krem peynir ve şekeri temiz bir kapta birleştirin, mikserle çırpın.
Ardından içerisine krema ve limonu ekleyerek hızlı bir şekilde katılaşana kadar çırpmaya devam edin.
Krakerleri un kıvamına gelene kadar kırın.
Krakerlerin üzerine kremalı karışımı koyun ve ahududu reçelini ilave edin.
Soğuması için en az 2 saat buzdolabında tutun.

ÜZÜMLÜ MUHALLEBİ

MALZEMELER

MUHALLEBİSİ İÇİN;

3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 çorba kaşığı beyaz un
1 paket vanilin
3/4 su bardağı toz şeker
1 litre süt
1 yumurta
1 paket krema

ÜZÜM SOSU İÇİN;

500 gram üzüm
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
2 çorba kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI

Krema hariç tüm muhallebi malzemelerini derin bir tencereye koyun ve ve koyulaşana kadar pişirin. Koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatın ve çırparak soğutun. Soğutma işleminden sonra içerisine krema ekleyin.
Üzümleri blenderla ezin ve süzgeçten geçirin. Üzümün çekirdek ve kabuklarından kurtulduktan sonra sosu elde etmek için diğer malzemeleri ekleyin. Koyulaşana kadar pişirin.
Muhallebiyi kuplara paylaştırın ve üzerine üzüm sosunu ekleyin.

KARPUZLU MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 yumurta
1.5 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilin

KARPUZ SOSU İÇİN;

2 dilim çekirdekleri alınmış karpuz
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI

Muhallebi malzemelerini derin bir tencereye koyun. Ocağın altını açın ve koyulaşana kadar çırpmaya devam edin.
Muhallebi koyulaşınca ocağın altını kapatın ve vanilin ekleyin. 15 dakika boyunca soğumaya bırakın.
Karpuzları mikserden geçirin ve nişasta ile şekeri ekleyin. Kıvamı koyulaşıncaya kadar pişirin. 5 dakika boyunca soğutun.
Muhallebiyi servis kaplarına pay edin ve üzerine karpuz sosunu ilave edin.

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