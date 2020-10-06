İçinizi ferahlatan Enfes Bir İçecek: Sangria Tarifi

Sangria insanın içini serinleten dokusuyla popüler bir kokteydir. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu tarif İspanya sahillerinden kopup tüm dünyaya kendini sevdirerek yayılmıştır. Sangria tek başına içilebileceği gibi, meyvenin yanında da iyi giden bir içkidir. Sangria çoğunlukla kırmızı şarap ve meyveyle yapılır. Soğuk bir şekilde servis edildiği için yaz aylarına oldukça uygundur. Kendi tadı da tatlı olduğu için genel olarak bir yemeğin yanında içmek tercih edilmez. Sangria kokteyl olarak yazın sıklıkla tercih eden ve yaz sıcağında ferahlatan bir içki olması sebebiyle genellikle yemeklerden önce veya öğle saatlerinde tercih edilir. Sangria için Gereken Malzemeler Sangria yapmanın pek çok yolu vardır. Alkol oranını fazla ya da az tutabilirsiniz veya şekerini çok ya da az koyabilirsiniz. Bu tip özellikleri tamamen sizin damak tadınıza bağlıdır. Aşağıdaki listede ise geleneksel bir sangria için gereken malzemeleri bulabilirsiniz.

15-20 cl kadar votka

2 şişe 76 cl kadar kırmızı şarap

1 litre kadar taze sıkılmış portakal suyu

1 çay bardağı kadar taze sıkılmış limon suyu

1 kutu kadar gazoz (sade ya da zencefilli olabilir)

3 adet kadar mandalinanın dilimleri

1 adet kadar küp küp kesilmiş ekşi elma

5 adet kadar küp küp kesilmiş kırmızı erik

Orijinal Sangria Tarifinin Yapılışı Öncelikle seçmiş olduğunuz mevsimsel ve taze meyveleri minik minik doğrayarak bir litrelik bir sürahiye koyun.

Daha sonrasında tercih ettiğiniz gazoz ve şarabı ekleyin.

Bu haliyle buzdolabında en fazla bir gün boyunca bekletin.

Çıkardıktan sonra içine geriye kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.

Eğer sangria tarifinizde çilek kullanacaksanız alternatif bir yol deneyebilirsiniz. Bunun için önce su, şeker ve çileği karıştırarak kaynatabilir, sonrasında ise karışıma ekleyebilirsiniz. Birbirinden Lezzetli Sangria Tarifleri Yukarıda da belirtildiği üzere, sangria yapımının pek çok çeşidi bulunur, hatta İspanyollar bile bu konuda henüz anlaşmaya varamamıştır. Farklı sangria yapımı tarifleri için aşağıda yer alan içkiler ve meyve kombinasyonlarını deneyebilirsiniz. Kolay sangria tarifi için tek yapmanız gereken damak tadınızı belirlemektir. İşte farklı sangria tarifleri: Kavun/karpuz, bal, misket limonu, üzüm likörü, beyaz şarap ve soda

Rosé şarap, portakal likörü, kiraz ve gazoz

Beyaz şarap, beyaz rom, nar suyu, portakal suyu, zencefil gazozu, çilek ve yaban mersini

Beyaz şarap, şeftali likörü, limonata, şeftali/nektarin ve yeşil üzüm

Beyaz şarap, vanilyalı votka, kızılcık suyu, yeşil elma, armut ve kivi

Beyaz şarap, ananaslı rom, şeker şurubu, ananas, misket limonu ve fesleğen yaprağı

Satsuma, çilek, ahududu, şampanya, portakal likörü, vişne likörü, gazoz ve taze nane yaprağı Sangria Kokteyl için Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar Eğer şarap haricinde başka alkollü içkiler de eklemek istiyorsanız sangrianın alkol oranının sertliğini iyi ayarlamanız gerekir. Alkollü içkileri bol tutarsanız kokteylin içimi zorlaşabilir. Şarap yerine rom tercih etmek içkinin kesinlikle daha sert bir kıvama gelmesini sağlar.

Koymayı tercih ettiğiniz meyvelerin çoğu tatlı ise koyacağınız gazoz ile dengesini oturtmanız gerekir. Aksi takdirde hem tatlı meyveleri hem de gazozu fazla tutarsanız sangria şerbetimsi bir tat halini alır.

Yaptığınız sangria karışımına ekleyeceğiniz şarabın yıllanmış olmamasına dikkat etmelisiniz.

Sangrianın buzdolabında bekleme süresi biraz uzun bir zaman alabilir. Bu süre, sangrianın içine eklemeyi tercih ettiğiniz malzemelere göre ve hedeflediğiniz kıvama göre bir saat ila bir gün arasında değişiklik gösterebilir. Zaten buzdolabında bekleme amacı da meyvelerin içkiye daha iyi karışmasını sağlamak olduğundan ne kadar uzun bekletirseniz o kadar yoğun bir tat elde etmiş olursunuz.

Şarap ya da gazoz gibi malzemelerden tercih ettiğiniz bir tanesini buzdolabından çıkardıktan sonra karışıma ekleyebilirsiniz.