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İçinizi ferahlatan Enfes Bir İçecek: Sangria Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meyveli şarap kokteyli olan sangria ile ferahlayabilirsiniz. Bu lezzetli kokteyl sangria tarifini davetlerinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz.

İçinizi ferahlatan Enfes Bir İçecek: Sangria Tarifi

Sangria insanın içini serinleten dokusuyla popüler bir kokteydir. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu tarif İspanya sahillerinden kopup tüm dünyaya kendini sevdirerek yayılmıştır. Sangria tek başına içilebileceği gibi, meyvenin yanında da iyi giden bir içkidir.

Sangria çoğunlukla kırmızı şarap ve meyveyle yapılır. Soğuk bir şekilde servis edildiği için yaz aylarına oldukça uygundur. Kendi tadı da tatlı olduğu için genel olarak bir yemeğin yanında içmek tercih edilmez. Sangria kokteyl olarak yazın sıklıkla tercih eden ve yaz sıcağında ferahlatan bir içki olması sebebiyle genellikle yemeklerden önce veya öğle saatlerinde tercih edilir.

Sangria için Gereken Malzemeler

Sangria yapmanın pek çok yolu vardır. Alkol oranını fazla ya da az tutabilirsiniz veya şekerini çok ya da az koyabilirsiniz. Bu tip özellikleri tamamen sizin damak tadınıza bağlıdır. Aşağıdaki listede ise geleneksel bir sangria için gereken malzemeleri bulabilirsiniz.
15-20 cl kadar votka
2 şişe 76 cl kadar kırmızı şarap
1 litre kadar taze sıkılmış portakal suyu
1 çay bardağı kadar taze sıkılmış limon suyu
1 kutu kadar gazoz (sade ya da zencefilli olabilir)
3 adet kadar mandalinanın dilimleri
1 adet kadar küp küp kesilmiş ekşi elma
5 adet kadar küp küp kesilmiş kırmızı erik

Orijinal Sangria Tarifinin Yapılışı

Öncelikle seçmiş olduğunuz mevsimsel ve taze meyveleri minik minik doğrayarak bir litrelik bir sürahiye koyun.
Daha sonrasında tercih ettiğiniz gazoz ve şarabı ekleyin.
Bu haliyle buzdolabında en fazla bir gün boyunca bekletin.
Çıkardıktan sonra içine geriye kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.
Eğer sangria tarifinizde çilek kullanacaksanız alternatif bir yol deneyebilirsiniz. Bunun için önce su, şeker ve çileği karıştırarak kaynatabilir, sonrasında ise karışıma ekleyebilirsiniz.

Birbirinden Lezzetli Sangria Tarifleri

Yukarıda da belirtildiği üzere, sangria yapımının pek çok çeşidi bulunur, hatta İspanyollar bile bu konuda henüz anlaşmaya varamamıştır. Farklı sangria yapımı tarifleri için aşağıda yer alan içkiler ve meyve kombinasyonlarını deneyebilirsiniz. Kolay sangria tarifi için tek yapmanız gereken damak tadınızı belirlemektir. İşte farklı sangria tarifleri:

  • Kavun/karpuz, bal, misket limonu, üzüm likörü, beyaz şarap ve soda
  • Rosé şarap, portakal likörü, kiraz ve gazoz
  • Beyaz şarap, beyaz rom, nar suyu, portakal suyu, zencefil gazozu, çilek ve yaban mersini
  • Beyaz şarap, şeftali likörü, limonata, şeftali/nektarin ve yeşil üzüm
  • Beyaz şarap, vanilyalı votka, kızılcık suyu, yeşil elma, armut ve kivi
  • Beyaz şarap, ananaslı rom, şeker şurubu, ananas, misket limonu ve fesleğen yaprağı
  • Satsuma, çilek, ahududu, şampanya, portakal likörü, vişne likörü, gazoz ve taze nane yaprağı

Sangria Kokteyl için Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

Eğer şarap haricinde başka alkollü içkiler de eklemek istiyorsanız sangrianın alkol oranının sertliğini iyi ayarlamanız gerekir. Alkollü içkileri bol tutarsanız kokteylin içimi zorlaşabilir. Şarap yerine rom tercih etmek içkinin kesinlikle daha sert bir kıvama gelmesini sağlar.
Koymayı tercih ettiğiniz meyvelerin çoğu tatlı ise koyacağınız gazoz ile dengesini oturtmanız gerekir. Aksi takdirde hem tatlı meyveleri hem de gazozu fazla tutarsanız sangria şerbetimsi bir tat halini alır.
Yaptığınız sangria karışımına ekleyeceğiniz şarabın yıllanmış olmamasına dikkat etmelisiniz.
Sangrianın buzdolabında bekleme süresi biraz uzun bir zaman alabilir. Bu süre, sangrianın içine eklemeyi tercih ettiğiniz malzemelere göre ve hedeflediğiniz kıvama göre bir saat ila bir gün arasında değişiklik gösterebilir. Zaten buzdolabında bekleme amacı da meyvelerin içkiye daha iyi karışmasını sağlamak olduğundan ne kadar uzun bekletirseniz o kadar yoğun bir tat elde etmiş olursunuz.
Şarap ya da gazoz gibi malzemelerden tercih ettiğiniz bir tanesini buzdolabından çıkardıktan sonra karışıma ekleyebilirsiniz.

Güzel Bir Sangria Servisi için Püf Noktaları

Bir litrelik sürahinizin kenarına ince limon ya da misket limonu dilimleri yerleştirebilirsiniz. Geleneksel tarifin biraz daha dışına çıkmak isteyen okurlar limon yerine greyfurt dilimleri koymayı da tercih edebilir.
Seçtiğiniz sürahi eğer camdan yapılmışsa daha estetik bir görüntü elde edebilirsiniz.
Yaz içkisi olduğuna bakmayın! Kış aylarında evde sangria tarifi denemek isterseniz kış mevsimine ait meyveler koymaktan çekinmeyin. Şeftali ya da çilek yerine, nar ya da elma kullanabilirsiniz. Servis ederken limon yerine, tarçın çubukları ya da karanfil taneleri ekleyebilirsiniz.
Tadı nötrlemek amacı ile kıvamı aynı tutmak için gazoz yerine soda koymayı tercih edebilirsiniz.
Genel ambiyansa uyması açısından baharatlı değil, meyve alt tonlu şaraplar seçebilirsiniz.
Tatlandırıcı eklemek isterseniz bir ya da iki yemek kaşığı akçaağaç pekmezi denemek isteyebilirsiniz.

Bu yazıdan aldığınız evde sangria tarifi için gereken malzemeleri ve yönergeleri takip etmeniz sonucunda nefis bir yaz içkisi elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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