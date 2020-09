İçinizi ısıtacak: Bir Aile Hikayesi dizisi konusu ve oyuncuları

Berk, büyük bir markanın reklam yüzü olarak çalışıyor. Aslında oyuncu olma hayali kuruyor. En sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalıyor ama yapımcısından izin alamıyor. Önemli bir yol ayrımına geliyor. Ya her şeye eskisi gibi devam etmesi ya da özgürlüğü seçip bedelini ödemesi gerekiyor.

Beste, çocukluğundan beri fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. 35. doğum gününde yeni bir karar alıyor. Bugüne kadar hayatı hiç de umduğu gibi gitmeyen Beste, artık ipleri eline alıyor. Her şeyi göze alarak zayıflamaya karar veriyor. Aşk dışında onu hiçbir şey onu yolundan geri çeviremiyor.

Reyhan, zengin bir ailenin özgür ve asi kızı iken Cem’e aşık olup her şeyden vazgeçiyor. Tokgözlü ve fedakar bir kadın. Cem ile mutlu bir evlilikleri var. Erken doğum yaptığı için üçüzlerinden birini kaybediyor ve ikiz bebek annesi oluyor. Bu olay psikolojisini olumsuz etkiliyor, kocası Cem ona her konuda çok yardımcı oluyor.

Bir Aile Hikayesi Beste karakteri, Berk’in ikiz kardeşi. Çocukluğundan beri kilolarıyla başı dertte. Çok güzel bir kız olmasına rağmen fazla kiloları sebebiyle kendini hiç beğenmiyor. Asla iyi bir anne ve iyi bir eş olamayacağını düşünüyor. İkiz kardeşi Berk her konuda ona destek oluyor. Kendisi de Berk’in asistanlığını yapıyor.

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinden önce aslında basketbol oyuncusu olmak isteyen Birkan Sokullu, uzun süre profesyonel basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra sporu bırakarak manken olarak sektöre adım attı. Best Model Of Turkey’de üçüncü olduktan sonra Dolunay Soysert aracılığı ile dizi sektörüne giriş yaptı. Kurt Seyit ve Şura, Hayat Şarkısı, Yüz Yüze ve Yaşamayanlar gibi yapımlarda yer aldı.

Olgun Toker, 1986 yılında Mersin’de doğdu. Karadayı dizisindeki Melih karakteri ile sevilen oyuncu, Benim Adım Gültepe dizisi ile ünlü oldu. Hayat Şarkısı ve Hayat Sırları gibi dizilerde de rol aldı.

Müjde Güneş (İrem Sak)

Müjde, kendinden emin bir kadın. Sezgileri de çok kuvvetli. Kocası Mahur’u çok iyi tanıyor ve her zaman en doğru zamanda müdahale ediyor. Yüzleşmelerden kaçınmıyor. Karşısındakinin kalbini kıracak olsa da doğruyu söylüyor.

İrem Sak, 1986 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Ülkemizin en iyi kadın komedi oyuncuları arasında gösterilen İrem Sak, BKM Güldür Güldür Show ve Buyur Buradan Yak gibi televizyon programlarında kendini ispatladı. Yalan Dünya, Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya, Dedemin Fişi gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

Şakir (Ali Seçkiner Alıcı)

Bir Aile Hikayesi Şakir karakteri, Mahur’un gerçek babası. Hayatı pişmanlıklarla dolu olan Şakir hastalık ile savaşırken Mahur onu ailesine dahil ediyor ve bu durum ona yaşamak için bir sebep oluyor.

Ali Seçkiner Alıcı, 1965 yılında Kars’ta doğdu. Dört yıl boyunca müzik eğitmenliği yaptı. Ankara’daki tiyatrolarda oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev yaptı.

Bir Aile Hikayesi Çocuk Oyuncuları

Bir Aile Hikayesi’nin çocuk oyuncuları da izleyicinin beğenisini topladı. Dizinin çocuk oyuncu kadrosunda Şefide Şehrazat Aktaş, Ece Çalışkan ve Beren Nur Karadiş yer aldı.

Bir Aile Hikayesi Hangi Diziden Uyarlama?

Bir Aile Hikayesi, This Is Us isimli bir Amerikan dizisinden uyarlandı.