İçinizi ısıtacak: Bir Aile Hikayesi dizisi konusu ve oyuncuları

Ekrana geldiği ilk günden itibaren ilgi gören dizilerden biri olmasına rağmen Bir Aile Hikayesi reytinglerde beklenen performansı yakalayamadı. Reytingleri düşük olduğu için 18 bölüm yayınlanan Bir Aile Hikayesi final yaparak ekranlara veda etti. Bir Aile Hikayesi oyuncu kadrosunda Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Ali Seçkiner Alıcı, Elçin Afacan gibi isimler yer aldı. İşte Bir Aile Hikayesi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar...
Bir Aile Hikayesi aynı gün 35 yaşına giren dört insanın hayatını anlatıyor. Dördü de hayatının en önemli gününü yaşıyor:
Cem çok severek evlendiği karısı Reyhan’la doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutuyor. Riskli bir doğum olsa da bebeklerini kucaklarına alacaklarına inanıyorlar. Ancak hayat onlara bambaşka sürprizler yapıyor.
Berk, büyük bir markanın reklam yüzü olarak çalışıyor. Aslında oyuncu olma hayali kuruyor. En sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalıyor ama yapımcısından izin alamıyor. Önemli bir yol ayrımına geliyor. Ya her şeye eskisi gibi devam etmesi ya da özgürlüğü seçip bedelini ödemesi gerekiyor.
Mahur, karısı ve çocuklarıyla mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyor. Ancak Mahur’un bir sırrı bulunuyor. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışıyor. Bu iyi haber ona doğum gününde geliyor. Ancak babasıyla tanıştığında öğrendiği gerçekler onu hayal kırıklığına uğratıyor.
Beste, çocukluğundan beri fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. 35. doğum gününde yeni bir karar alıyor. Bugüne kadar hayatı hiç de umduğu gibi gitmeyen Beste, artık ipleri eline alıyor. Her şeyi göze alarak zayıflamaya karar veriyor. Aşk dışında onu hiçbir şey onu yolundan geri çeviremiyor.
Bir Aile Hikayesi oyuncu kadrosuyla izleyenlerin beğenisini topladı. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer aldı. İşte Bir Aile Hikayesi oyuncuları:
Cem, şefkatli ve sevgi dolu bir insan. Reyhan ile mutlu bir yuva kuruyor. Dünyaya Reyhan’ı koşulsuz sevmek için geldiğini düşünüyor. Babası tarafından hiç takdir görmediği için kendini çocuklarına adamak istiyor. Doğumda üçüz bebeklerinden biri hayatını kaybediyor. Bir kız ve bir erkek bebekleri oluyor.
Celil Nalçakan, 1978 doğumlu oyuncu Sivas’ta öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Sıla dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında Poyraz Karayel, Bitmeyen Şarkı, Kış Masalı, Hanımın Çiftliği gibi önemli yapımlarda rol aldı.
Reyhan, zengin bir ailenin özgür ve asi kızı iken Cem’e aşık olup her şeyden vazgeçiyor. Tokgözlü ve fedakar bir kadın. Cem ile mutlu bir evlilikleri var. Erken doğum yaptığı için üçüzlerinden birini kaybediyor ve ikiz bebek annesi oluyor. Bu olay psikolojisini olumsuz etkiliyor, kocası Cem ona her konuda çok yardımcı oluyor.
Songül Öden, 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Ferhunde Hanımlar dizisi ile başladı. Sonrasında Umutsuz Ev Kadınları dizisi ile yeteneğini ispatladı. Serçe Sarayı dizisinde Serçe karakterini canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı. Gümüş, Ekşi Elmalar, Acı Aşk, Vazgeç Gönlüm gibi önemli yapımlarda da rol aldı.
Bir Aile Hikayesi Berk karakteri, beş yıldır büyük bir çikolata firmasının reklam yüzü olarak çalışıyor. Firma ile imzaladığı anlaşma onun başka bir projede yer almasına izin vermiyor. Onu herkes çikolata reklamından tanıyor ama ismini kimse bilmiyor. Berk başka projelerde yer almak istiyor ancak imzaladığı anlaşma onu kısıtlıyor. Kendini kaybediyor ve reklam firmasının patronu ile kavga ediyor. Sonrasında hiçbir firmadan teklif alamaz hale geliyor. İkiz kardeşi onu çok destekliyor ancak kendisi büyük bir psikolojik bunalıma giriyor.
Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinden önce aslında basketbol oyuncusu olmak isteyen Birkan Sokullu, uzun süre profesyonel basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra sporu bırakarak manken olarak sektöre adım attı. Best Model Of Turkey’de üçüncü olduktan sonra Dolunay Soysert aracılığı ile dizi sektörüne giriş yaptı. Kurt Seyit ve Şura, Hayat Şarkısı, Yüz Yüze ve Yaşamayanlar gibi yapımlarda yer aldı.
Bir Aile Hikayesi Beste karakteri, Berk’in ikiz kardeşi. Çocukluğundan beri kilolarıyla başı dertte. Çok güzel bir kız olmasına rağmen fazla kiloları sebebiyle kendini hiç beğenmiyor. Asla iyi bir anne ve iyi bir eş olamayacağını düşünüyor. İkiz kardeşi Berk her konuda ona destek oluyor. Kendisi de Berk’in asistanlığını yapıyor.
Elçin Efecan, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Elçin Efecan, kısa bir dönem öğretmen olarak görev yaptı. İçerde dizinde canlandırdığı Gülçin karakteri ile biliniyor.
Bir Aile Hikayesi Mahur karakterinin babası onu daha bebekken bir cami avlusuna bırakıyor. Sonrasında Mahur çok zengin bir aileye evlatlık veriliyor. Zengin bir adam olan Mahur, karısı ve çocuklarıyla çok mutlu bir hayat yaşıyor. Ancak herkesten gizli gerçek babasını arıyor. Doğum gününde bulduğu babasının ölmek üzere olduğunu öğreniyor.
Olgun Toker, 1986 yılında Mersin’de doğdu. Karadayı dizisindeki Melih karakteri ile sevilen oyuncu, Benim Adım Gültepe dizisi ile ünlü oldu. Hayat Şarkısı ve Hayat Sırları gibi dizilerde de rol aldı.
Müjde, kendinden emin bir kadın. Sezgileri de çok kuvvetli. Kocası Mahur’u çok iyi tanıyor ve her zaman en doğru zamanda müdahale ediyor. Yüzleşmelerden kaçınmıyor. Karşısındakinin kalbini kıracak olsa da doğruyu söylüyor.
İrem Sak, 1986 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Ülkemizin en iyi kadın komedi oyuncuları arasında gösterilen İrem Sak, BKM Güldür Güldür Show ve Buyur Buradan Yak gibi televizyon programlarında kendini ispatladı. Yalan Dünya, Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya, Dedemin Fişi gibi sinema filmlerinde de rol aldı.
Bir Aile Hikayesi Şakir karakteri, Mahur’un gerçek babası. Hayatı pişmanlıklarla dolu olan Şakir hastalık ile savaşırken Mahur onu ailesine dahil ediyor ve bu durum ona yaşamak için bir sebep oluyor.
Ali Seçkiner Alıcı, 1965 yılında Kars’ta doğdu. Dört yıl boyunca müzik eğitmenliği yaptı. Ankara’daki tiyatrolarda oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev yaptı.
Bir Aile Hikayesi’nin çocuk oyuncuları da izleyicinin beğenisini topladı. Dizinin çocuk oyuncu kadrosunda Şefide Şehrazat Aktaş, Ece Çalışkan ve Beren Nur Karadiş yer aldı.
Bir Aile Hikayesi, This Is Us isimli bir Amerikan dizisinden uyarlandı.
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