İçinizi ısıtacak: Bir Aile Hikayesi dizisi konusu ve oyuncuları

Ekrana geldiği ilk günden itibaren ilgi gören dizilerden biri olmasına rağmen Bir Aile Hikayesi reytinglerde beklenen performansı yakalayamadı. Reytingleri düşük olduğu için 18 bölüm yayınlanan Bir Aile Hikayesi final yaparak ekranlara veda etti. Bir Aile Hikayesi oyuncu kadrosunda Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Ali Seçkiner Alıcı, Elçin Afacan gibi isimler yer aldı. İşte Bir Aile Hikayesi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar... Bir Aile Hikayesi Dizisi Konusu Bir Aile Hikayesi aynı gün 35 yaşına giren dört insanın hayatını anlatıyor. Dördü de hayatının en önemli gününü yaşıyor: Cem çok severek evlendiği karısı Reyhan’la doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutuyor. Riskli bir doğum olsa da bebeklerini kucaklarına alacaklarına inanıyorlar. Ancak hayat onlara bambaşka sürprizler yapıyor. Berk, büyük bir markanın reklam yüzü olarak çalışıyor. Aslında oyuncu olma hayali kuruyor. En sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalıyor ama yapımcısından izin alamıyor. Önemli bir yol ayrımına geliyor. Ya her şeye eskisi gibi devam etmesi ya da özgürlüğü seçip bedelini ödemesi gerekiyor.

Mahur, karısı ve çocuklarıyla mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyor. Ancak Mahur’un bir sırrı bulunuyor. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışıyor. Bu iyi haber ona doğum gününde geliyor. Ancak babasıyla tanıştığında öğrendiği gerçekler onu hayal kırıklığına uğratıyor. Beste, çocukluğundan beri fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. 35. doğum gününde yeni bir karar alıyor. Bugüne kadar hayatı hiç de umduğu gibi gitmeyen Beste, artık ipleri eline alıyor. Her şeyi göze alarak zayıflamaya karar veriyor. Aşk dışında onu hiçbir şey onu yolundan geri çeviremiyor. Bir Aile Hikayesi Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Bir Aile Hikayesi oyuncu kadrosuyla izleyenlerin beğenisini topladı. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer aldı. İşte Bir Aile Hikayesi oyuncuları: Cem Güneş (Celil Nalçakan) Cem, şefkatli ve sevgi dolu bir insan. Reyhan ile mutlu bir yuva kuruyor. Dünyaya Reyhan’ı koşulsuz sevmek için geldiğini düşünüyor. Babası tarafından hiç takdir görmediği için kendini çocuklarına adamak istiyor. Doğumda üçüz bebeklerinden biri hayatını kaybediyor. Bir kız ve bir erkek bebekleri oluyor.

Celil Nalçakan, 1978 doğumlu oyuncu Sivas’ta öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Sıla dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında Poyraz Karayel, Bitmeyen Şarkı, Kış Masalı, Hanımın Çiftliği gibi önemli yapımlarda rol aldı. Reyhan Güneş (Songül Öden) Reyhan, zengin bir ailenin özgür ve asi kızı iken Cem’e aşık olup her şeyden vazgeçiyor. Tokgözlü ve fedakar bir kadın. Cem ile mutlu bir evlilikleri var. Erken doğum yaptığı için üçüzlerinden birini kaybediyor ve ikiz bebek annesi oluyor. Bu olay psikolojisini olumsuz etkiliyor, kocası Cem ona her konuda çok yardımcı oluyor. Songül Öden, 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Ferhunde Hanımlar dizisi ile başladı. Sonrasında Umutsuz Ev Kadınları dizisi ile yeteneğini ispatladı. Serçe Sarayı dizisinde Serçe karakterini canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı. Gümüş, Ekşi Elmalar, Acı Aşk, Vazgeç Gönlüm gibi önemli yapımlarda da rol aldı. Berk Güneş (Birkan Sokullu) Bir Aile Hikayesi Berk karakteri, beş yıldır büyük bir çikolata firmasının reklam yüzü olarak çalışıyor. Firma ile imzaladığı anlaşma onun başka bir projede yer almasına izin vermiyor. Onu herkes çikolata reklamından tanıyor ama ismini kimse bilmiyor. Berk başka projelerde yer almak istiyor ancak imzaladığı anlaşma onu kısıtlıyor. Kendini kaybediyor ve reklam firmasının patronu ile kavga ediyor. Sonrasında hiçbir firmadan teklif alamaz hale geliyor. İkiz kardeşi onu çok destekliyor ancak kendisi büyük bir psikolojik bunalıma giriyor.

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinden önce aslında basketbol oyuncusu olmak isteyen Birkan Sokullu, uzun süre profesyonel basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra sporu bırakarak manken olarak sektöre adım attı. Best Model Of Turkey’de üçüncü olduktan sonra Dolunay Soysert aracılığı ile dizi sektörüne giriş yaptı. Kurt Seyit ve Şura, Hayat Şarkısı, Yüz Yüze ve Yaşamayanlar gibi yapımlarda yer aldı. Beste Güneş (Elçin Afacan) Bir Aile Hikayesi Beste karakteri, Berk’in ikiz kardeşi. Çocukluğundan beri kilolarıyla başı dertte. Çok güzel bir kız olmasına rağmen fazla kiloları sebebiyle kendini hiç beğenmiyor. Asla iyi bir anne ve iyi bir eş olamayacağını düşünüyor. İkiz kardeşi Berk her konuda ona destek oluyor. Kendisi de Berk’in asistanlığını yapıyor. Elçin Efecan, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Elçin Efecan, kısa bir dönem öğretmen olarak görev yaptı. İçerde dizinde canlandırdığı Gülçin karakteri ile biliniyor. Mahur Güneş (Olgun Toker) Bir Aile Hikayesi Mahur karakterinin babası onu daha bebekken bir cami avlusuna bırakıyor. Sonrasında Mahur çok zengin bir aileye evlatlık veriliyor. Zengin bir adam olan Mahur, karısı ve çocuklarıyla çok mutlu bir hayat yaşıyor. Ancak herkesten gizli gerçek babasını arıyor. Doğum gününde bulduğu babasının ölmek üzere olduğunu öğreniyor.