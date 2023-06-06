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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İnebolu ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti

06.06.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şiddetli yağışın etkili olduğu İnebolu ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İnebolu ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti

Çataklı, İnebolu Kaymakamlığında Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'dan ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Çataklı, daha sonra sabah saatlerinde debisi yükselen ve taşma seviyesine gelen, daha sonra ise debisi düşen İnebolu Çayı'nda da incelemelerde bulundu.

Çataklı, daha sonra Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından Ezine Çayı üzerinde bölgede sel oluşmasının önüne geçen yatırımları inceledi.

Çataklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in de katılımıyla Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Murat Atıcı ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelere Vali Vekili Ahmet Atılkan, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden ve yetkililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Bozkurt İnebolu

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