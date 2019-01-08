SPOR

İçişleri Bakanlığı, 6222 sayılı kanun kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa "Seyirden Men Cezası" verildi. Bu sezonun 17 haftasında geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısı yüzde 14 arttı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı, 6222 sayılı kanun kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığından, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 kişi hakkında "seyirden men cezası" verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sporda șiddet ve düzensizliğin önlenmesi için gerekli önlemleri alınırken, sosyal medya hesaplarından yapılan tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlara da geçit verilmiyor.

Bu çerçevede, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca 14 Nisan 2011-4 Ocak 2019 arasında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişi hakkında seyirden men cezası verildi.

Bu sezonun (2018-2019) ilk 17 haftasında, 174 müsabakada bin 773 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Sezonda sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen 926 hesapla ilgili 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 11 kişiye "seyirden men cezası" verildi. Bunlardan 83'ü hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Sezonun ilk yarısında ağırlıklı futbol olmak üzere tüm branşlardaki toplam 4 bin 778 müsabakada 385 bin 11 polis, 142 bin 974 özel güvelik görevlisi görev aldı. Bu sezonun ilk 17 haftasında, polis ve güvenlik görevlisi sayısı geçen sezona göre yüzde 14 artırıldı.

SEYİRCİ SAYISI ARTTI

İlgili kanunun devreye girmesi, spor müsabakalarında artan güvenlik önlemleri, kurumlar arası iş birliği ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi sporda şiddeti azaltırken seyirci sayısını da artırdı.

2017-2018 sezonun ilk 17 haftasında spor müsabakalarını 3 milyon 907 bin 739 taraftar izlerken, 2018-2019 sezonunda ilk 17 haftasında ise spor müsabakalarını 4 milyon 559 bin 447 taraftar seyretti. Bu sezon spor müsabakalarını izleyen taraftar sayısında da geçen sezona göre yüzde 16,7'lik artış oldu.

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6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun içişleri bakanlığı

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