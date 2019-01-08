İçişleri Bakanlığı, 6222 sayılı kanun kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığından, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 kişi hakkında "seyirden men cezası" verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sporda șiddet ve düzensizliğin önlenmesi için gerekli önlemleri alınırken, sosyal medya hesaplarından yapılan tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlara da geçit verilmiyor.

Bu çerçevede, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca 14 Nisan 2011-4 Ocak 2019 arasında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişi hakkında seyirden men cezası verildi.

Bu sezonun (2018-2019) ilk 17 haftasında, 174 müsabakada bin 773 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Sezonda sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen 926 hesapla ilgili 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 11 kişiye "seyirden men cezası" verildi. Bunlardan 83'ü hakkındaki soruşturma devam ediyor.