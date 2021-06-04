İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan sorumlusu "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-11 Operasyonu kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, dün düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan sorumlusu "Eriş Garzan" kod adlı Hikmet Gezici olduğunun tespit edildiği belirtildi.



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