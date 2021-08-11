YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

11.08.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir"

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlardan bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemelerini isteyerek, sel bölgelerindeki yolların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu, Bartın, Sinop valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
PARTNERNesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!Nesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!
İTÜ'nün otonom gemi çalışması suya indiİTÜ'nün otonom gemi çalışması suya indi
Anahtar Kelimeler:
sel İçişleri Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.