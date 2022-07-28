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İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

28.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince sürdürülen çalışmalar kapsamında dün Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde insansız hava aracı (İHA) vasıtasıyla 3 örgüt mensubunun görüntüsünün alındığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının İHA'lar aracılığıyla işaretlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saatlerce süren sabırlı takip sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kuruldu ve anında imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla PÖH ve JÖH ortaklığında başlatılan geniş çaplı operasyonlar devam ediyor."

- Bakan Soylu'nun paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Topraklarımızda terörist istemiyoruz. Teslim olun. Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist, Emniyet istihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. 'Dostlarımızdan' taziye mesajı bekliyoruz."

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