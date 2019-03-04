İçki ile oksijen suyunu karıştırdılar! Biri öldü diğeri gözlerini kaybetti!

Olay, akşam saatlerinde Nüzhetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol ve Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov kısa süre önce iş bulmak için bölgeye gelip mahallenin misafirhanesinde kalmaya başladı.

2 ARKADAŞ FENALAŞTI

Dün akşam, içki ile birlikte oksijenli su içen 2 arkadaş fenalaştı. Bugün akşam saatlerinde misafirhaneye gelen mahalle sakinleri, Yusupol ve Gurbonov’u hareketsiz şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusupol’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gurbonov’un ise hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit eden sağlık ekibi,

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Gurbonov’u Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sahyt Gurbonov’un görme yetisini tamamen kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Özbekistan uyrukluÿYusupol’un cansız bedeni ise olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

