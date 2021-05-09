MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İclal Aydın takipçilerine içini döktü! 'Geceyi acilde geçirdik'

İclal Aydın takipçilerine içini döktü! 'Geceyi acilde geçirdik'

09.05.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın annesinin Anneler Günü'nün kutlarken yaşadıkları zor günleri de anlattı. Geceyi hastanede geçiren Aydın takipçilerine içini döktü.

İclal Aydın takipçilerine içini döktü! 'Geceyi acilde geçirdik'

İclal Aydın annesinin Anneler Günü'nü kutlarken yaşadıkları zor günleri de anlattı.

"Bu fotoğraf 2015 yazından..." diyen Aydın paylaşımına şu notu düştü:

"Annemin hastalığının ve unutuşunun hız kazandığı günlerden. Şimdi bu fotoğrafa baktığımda aslında hala çok sağlıklı ve neşeliymiş diye düşünüyorum. Fakat biz hep çok çöktü, çok yıprandı diye üzülüyorduk. Şimdi bu görünenin yarısı kadar. Dün geceyi acilde geçirdik... Hastalığının yatağa bağlı kısmında şimdi annem.

Ekran Alıntısı

Unutmanın içgüdüsel, temel hayati eylemlerde de başladığı dönemde. Eve en yakın devlet hastanesinin acil servisindeki genç doktorlar kan ter içinde bir hastadan diğerine koşturuyordu. Annem yapılan ilk müdahaleden sonra uykuya dalmışken, elim ellerinde onları izledim uzun bir süre. Bu işi seçmek, zor bir eğitimden geçip, pek çok şeyden vazgeçerek bu yolda emek verirken kıymetinin bilinmemesi, şiddete maruz kalmak... Zor iş çok zor iş sağlık çalışanı olmak. Kendi kendime dua ettim hepsine. Umarım kabul olmuştur şükranla dolu dualarım.

KUCAĞIMIZA ALIP TAŞIDIK

Annem bir süre sonra gözünü açıp beni görünce gülümsedi. “Yavrum” dedi. Konuşmuyor aslında artık. Konuşamıyor. Ama o kadar aydınlık gülümsedi ve o kadar anlaşılır bir şekilde çıktı ki ağzında o kelime sanırım o anda benden çok tedavisini yürüten genç Dr. Efe sevindi buna. O çılgın kaosun içindeki o tertemiz idealizm, bütün o doktor, hemşire ekininin o nefes almadan koşturmalarına, çabalarına kalbim minnetle sızladı bir kez daha. İstanbul’da telefonun bir ucunda endişeyle bekleyen kardeşim Hilal’e “Tamam, eve geçiyoruz. İyi şimdi” derken kızım Lal anneannesinin saçlarını okşuyordu.

Ekran Alıntısı

Apartmanın asansörüne tekerlekli sandalye sığmadığı için kucağımıza aldık. Beni doğuranı, benim doğurduğumla taşırken asansörde yeni bir gün başladı. 9 Mayıs Pazar, anneler günü. Annemi yatağına yatırdık. Kızım Lal “anneler günün kutlu olsun annem” dedi gözleri dolu dolu... “Senin de kutlu olsun kızım” dedim. “Belki de en unutulmaz anneler günü budur bizim için.”

Annem şu anda gayet iyi. Herkese, her dileğe peşinen ve desteğini esirgemeyen komşularımıza, acil servis çalışanların çok teşekkür ederiz. Kalbinde annelik hissiyle yaşayan herkesin anneler günü kutlu olsun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Mezarlığın başından paylaştıMezarlığın başından paylaştı
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
anneler günü İclal Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

4 yıldır bitmeyen kabus! Adına escort hesap bile açmış

4 yıldır bitmeyen kabus! Adına escort hesap bile açmış

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunun yanında darp etti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunun yanında darp etti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İçine bir şey giymeden kamera karşısına geçti

İçine bir şey giymeden kamera karşısına geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

Asrın boşanması hakkında bomba yorum: "Koyabilse avradına koyar"

Asrın boşanması hakkında bomba yorum: "Koyabilse avradına koyar"

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.