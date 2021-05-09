İclal Aydın takipçilerine içini döktü! 'Geceyi acilde geçirdik'

Unutmanın içgüdüsel, temel hayati eylemlerde de başladığı dönemde. Eve en yakın devlet hastanesinin acil servisindeki genç doktorlar kan ter içinde bir hastadan diğerine koşturuyordu. Annem yapılan ilk müdahaleden sonra uykuya dalmışken, elim ellerinde onları izledim uzun bir süre. Bu işi seçmek, zor bir eğitimden geçip, pek çok şeyden vazgeçerek bu yolda emek verirken kıymetinin bilinmemesi, şiddete maruz kalmak... Zor iş çok zor iş sağlık çalışanı olmak. Kendi kendime dua ettim hepsine. Umarım kabul olmuştur şükranla dolu dualarım.

"Annemin hastalığının ve unutuşunun hız kazandığı günlerden. Şimdi bu fotoğrafa baktığımda aslında hala çok sağlıklı ve neşeliymiş diye düşünüyorum. Fakat biz hep çok çöktü, çok yıprandı diye üzülüyorduk. Şimdi bu görünenin yarısı kadar. Dün geceyi acilde geçirdik... Hastalığının yatağa bağlı kısmında şimdi annem.

KUCAĞIMIZA ALIP TAŞIDIK

Annem bir süre sonra gözünü açıp beni görünce gülümsedi. “Yavrum” dedi. Konuşmuyor aslında artık. Konuşamıyor. Ama o kadar aydınlık gülümsedi ve o kadar anlaşılır bir şekilde çıktı ki ağzında o kelime sanırım o anda benden çok tedavisini yürüten genç Dr. Efe sevindi buna. O çılgın kaosun içindeki o tertemiz idealizm, bütün o doktor, hemşire ekininin o nefes almadan koşturmalarına, çabalarına kalbim minnetle sızladı bir kez daha. İstanbul’da telefonun bir ucunda endişeyle bekleyen kardeşim Hilal’e “Tamam, eve geçiyoruz. İyi şimdi” derken kızım Lal anneannesinin saçlarını okşuyordu.

Apartmanın asansörüne tekerlekli sandalye sığmadığı için kucağımıza aldık. Beni doğuranı, benim doğurduğumla taşırken asansörde yeni bir gün başladı. 9 Mayıs Pazar, anneler günü. Annemi yatağına yatırdık. Kızım Lal “anneler günün kutlu olsun annem” dedi gözleri dolu dolu... “Senin de kutlu olsun kızım” dedim. “Belki de en unutulmaz anneler günü budur bizim için.”

Annem şu anda gayet iyi. Herkese, her dileğe peşinen ve desteğini esirgemeyen komşularımıza, acil servis çalışanların çok teşekkür ederiz. Kalbinde annelik hissiyle yaşayan herkesin anneler günü kutlu olsun."

