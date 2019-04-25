Mynet Trend

İddia ediyoruz bu kadar küçüklerini görmediniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Her şeyin küçüğü sevilir derken atalarımız yine boş konuşmamış. Belki büyüklerinin yanına yaklaşırken korkacağınız bu minik hayvanların görüntüleri kalbinizi ısıtacak. İşte küçüklükleri ile onları hemen mıncıklamak isteyeceğiniz 25 minik hayvan...

İddia ediyoruz bu kadar küçüklerini görmediniz!

Küçük hayvanlar genellikle daha fazla dikkat çeker ve daha çekici görünür. Büyük gözlere, küçük pençelere, yumuşaklığa ve masum görünüme karşı koymak neredeyse imkansızdır. O kadar küçücükler ki, sadece onları sevmek isteyeceksiniz. Daha önce hiç bu kadar küçüğünü görmediğiniz 25 sevimli hayvan...

1. Bu kokarca kesinlikle çekicilik gibi kokuyor.

11847460-Suddenlyatinybabyskunk-Imgur-1555354401-728-d6052f5d12-1555509529

2. Bütün bebeklerin kestirmeye ihtiyacı vardır.

11847410-preview3-0825993001554822586-728-99d298083e-1555509529

3. Şu gülüşe bakın!

11847360-JustaHappyBabyPig-Imgur-1555354572-728-e2ab32e791-1555509529

4. “Doğum annem beni almayacaktı! Sorun değil çünkü artık yeni bir annem var! ”

donkey

5. Bebek kangurudan modellik dersleri

kanguru

6. “Her zaman meraklı, her zaman dikkat çekici ...”

Capture

7. Timsahların tehlikeli olduğuna inanmak zor.

Capture

8. “Bir gün bu tatlılık vahşi doğada korkunç bir keseli sıçan olacak!”

sıçan

9. Gerçek olanı görebiliyor musunuz?

fare

10. Bu bebek ruhunuza bakıyor.

bebek

11. “Kalbimi kazandı! Onu aldığım ilk günden itibaren, beni yalamayı asla bırakmadı. ”

kirpi

12. “Oynamak bana neşe veriyor.”

filler

13. Kim yılanların sevimli olamayacağını söylüyor?

snake

14. Şimdiye kadar ki en tatlı şey!

civciv

15. Kung fu kutup ayısı

ayı

16. “Yağmurdan sonra”

salyangoz

17. “OMG! Ben çok küçüğüm! ”

ördek

18. Hiç bebek ve bu kadar şeker planör gördünüz mü?

Capture

19. Küçük ve yeşil olmak, saklanmanın en iyi yoludur.

iguana

20. “Her küçük hayat yaşayan kişi için büyük.”

kaplumbağa

21. Avucunuzun içine tam oturan bir tavşan

tavşan

22. Yeni edindiği yürüme becerilerini test eden bir bebek panda

panda

23. Güzel ve küçük punkçı at

at

24. Sarılma zamanı!

11847310-A82HN4Av_1XLKbhhC2xQBPcgpAGCSX7o-E0a8pDyreQ-1555029761-728-88ab1a021b-1555509529

25. Yarasalar da çok güzel!

11847210-28162282_960535470787136_6399030400084197819_o-1555355383-728-eefd9e9ab5-1555509529

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlarPilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar
Troy Apple İş Geliştirme Direktörü Aslı Aras Arka Koltuk King Size'daTroy Apple İş Geliştirme Direktörü Aslı Aras Arka Koltuk King Size'da
Amerika'nın vatandaşları üzerinde gerçekleştirdiği...Amerika'nın vatandaşları üzerinde gerçekleştirdiği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
küçük hayvanlar ilginç haberler komik fotoğraflar Eğlenceli fotoğraflar ilginç fotoğraflar trend
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Sedye üzerinden mesaj: Ölmedim ayaktayım paşam!

Sedye üzerinden mesaj: Ölmedim ayaktayım paşam!

Meteoroloji tarih verip uyardı! Tam 'bitti' derken...

Meteoroloji tarih verip uyardı! Tam 'bitti' derken...

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Vatandaşları isyan ettiren görüntü: Zevkle ihbar edilir

Vatandaşları isyan ettiren görüntü: Zevkle ihbar edilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı!

İnternetten sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı!

Arka Koltuk King Size'a katılan Gözde Turunç: Trendler hızla değişiyor

Arka Koltuk King Size'a katılan Gözde Turunç: Trendler hızla değişiyor

Troy Apple İş Geliştirme Direktörü Aslı Aras Arka Koltuk King Size'da

Troy Apple İş Geliştirme Direktörü Aslı Aras Arka Koltuk King Size'da

Amerika’nın vatandaşları üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!

Amerika'nın vatandaşları üzerinde gerçekleştirdiği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı Arka Koltuk King Size'da: Manevi doyumluluk paradan daha kıymetli

Toplum Gönüllüleri Vakfı Arka Koltuk King Size'da: Manevi doyumluluk paradan daha kıymetli

İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!

İlişkinizde bu yanlışları yapıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.