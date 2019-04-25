İddia ediyoruz bu kadar küçüklerini görmediniz!

Küçük hayvanlar genellikle daha fazla dikkat çeker ve daha çekici görünür. Büyük gözlere, küçük pençelere, yumuşaklığa ve masum görünüme karşı koymak neredeyse imkansızdır. O kadar küçücükler ki, sadece onları sevmek isteyeceksiniz. Daha önce hiç bu kadar küçüğünü görmediğiniz 25 sevimli hayvan...

1. Bu kokarca kesinlikle çekicilik gibi kokuyor.

2. Bütün bebeklerin kestirmeye ihtiyacı vardır.

3. Şu gülüşe bakın!

4. “Doğum annem beni almayacaktı! Sorun değil çünkü artık yeni bir annem var! ”

5. Bebek kangurudan modellik dersleri

6. “Her zaman meraklı, her zaman dikkat çekici ...”

7. Timsahların tehlikeli olduğuna inanmak zor.

8. “Bir gün bu tatlılık vahşi doğada korkunç bir keseli sıçan olacak!”

9. Gerçek olanı görebiliyor musunuz?

10. Bu bebek ruhunuza bakıyor.

11. “Kalbimi kazandı! Onu aldığım ilk günden itibaren, beni yalamayı asla bırakmadı. ”

12. “Oynamak bana neşe veriyor.”

13. Kim yılanların sevimli olamayacağını söylüyor?

14. Şimdiye kadar ki en tatlı şey!

15. Kung fu kutup ayısı

16. “Yağmurdan sonra”

17. “OMG! Ben çok küçüğüm! ”

18. Hiç bebek ve bu kadar şeker planör gördünüz mü?

19. Küçük ve yeşil olmak, saklanmanın en iyi yoludur.

20. “Her küçük hayat yaşayan kişi için büyük.”

21. Avucunuzun içine tam oturan bir tavşan

22. Yeni edindiği yürüme becerilerini test eden bir bebek panda

23. Güzel ve küçük punkçı at

24. Sarılma zamanı!

25. Yarasalar da çok güzel!





