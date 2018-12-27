İddialar büyük: 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksu

Oldukça sağlıklı, besin değeri güçlü ve kalori bakımından düşük olan kabak ile 3 günlük detoksa giriyoruz. Bunun için evinizde çok basit ve ekonominizi sarsmayacak şekilde hazırlayabileceğiniz tarifimizden bahsedeceğiz. Üç gün boyunca bu yemekten yiyecekseniz, kabakseverler eminiz bu tarife bayılacak.

Malzemeler:

2 adet kabak

1 su bardağı yağsız yoğurt

2 adet ceviz içi

Dereotu, kekik, pul biber

Hazırlanışı:

Kabakların ince olacak şekilde kesin ya da rendeleyin.

Ardından teflon tavada yağsız bir şekilde kısık ateşte kabak şeritlerini pişirmeye başlayın.

Yaklaşık 15 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın.

Kabaklar soğurken bir yandan ince ince doğradığınız dereotunu, yoğurt ve cevizle karıştırın.

Soğumuş kabağın üstüne yoğurtlu karışımı dökün. Son olarak baharatları üzerine serpin.

Kabak detoksu beslenme planı

Kahvaltı:

2 adet haşlanmış yumurta

Bir dilim yarım yağlı peynir

Öğle:

Kabak detoksu yemeği

Ara öğün:

2 adet mandalina

Akşam:

Kabak detoksu yemeği

Dikkat! Eğer bir sağlık probleminiz varsa diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Kabak detoksunu uygulayanlar 3 kilo verdiklerini söylüyorlar. Elbette her diyet bünyede aynı etkiyi göstermeyebilir, diyeti uygularken listenin dışına çıkmamaya özen gösterin. Sağlıcakla kalın.

