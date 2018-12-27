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İddialar büyük: 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

Son derece masum bir sebze olan kabak diyet listelerinin olmazsa olmazıdır. Kalorisi düşük ancak içerdiği vitaminler oldukça fazladır. Kısa sürede fazlalıklarından kurtulmak isteyenler için 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksundan bahsedeceğiz. Merak edenleri hemen yazının devamına bekliyoruz :)

İddialar büyük: 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksu

Oldukça sağlıklı, besin değeri güçlü ve kalori bakımından düşük olan kabak ile 3 günlük detoksa giriyoruz. Bunun için evinizde çok basit ve ekonominizi sarsmayacak şekilde hazırlayabileceğiniz tarifimizden bahsedeceğiz. Üç gün boyunca bu yemekten yiyecekseniz, kabakseverler eminiz bu tarife bayılacak.

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Malzemeler:

2 adet kabak
1 su bardağı yağsız yoğurt
2 adet ceviz içi
Dereotu, kekik, pul biber

Hazırlanışı:

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Kabakların ince olacak şekilde kesin ya da rendeleyin.
Ardından teflon tavada yağsız bir şekilde kısık ateşte kabak şeritlerini pişirmeye başlayın.
Yaklaşık 15 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın.
Kabaklar soğurken bir yandan ince ince doğradığınız dereotunu, yoğurt ve cevizle karıştırın.
Soğumuş kabağın üstüne yoğurtlu karışımı dökün. Son olarak baharatları üzerine serpin.

Kabak detoksu beslenme planı

Kahvaltı:
2 adet haşlanmış yumurta
Bir dilim yarım yağlı peynir

Öğle:
Kabak detoksu yemeği

Ara öğün:
2 adet mandalina

Akşam:
Kabak detoksu yemeği

Dikkat! Eğer bir sağlık probleminiz varsa diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Kabak detoksunu uygulayanlar 3 kilo verdiklerini söylüyorlar. Elbette her diyet bünyede aynı etkiyi göstermeyebilir, diyeti uygularken listenin dışına çıkmamaya özen gösterin. Sağlıcakla kalın.

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Anahtar Kelimeler:
kabak detoksu hızlı kilo verdiren diyet

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