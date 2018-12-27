İddialar büyük: 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksu

Oldukça sağlıklı, besin değeri güçlü ve kalori bakımından düşük olan kabak ile 3 günlük detoksa giriyoruz. Bunun için evinizde çok basit ve ekonominizi sarsmayacak şekilde hazırlayabileceğiniz tarifimizden bahsedeceğiz. Üç gün boyunca bu yemekten yiyecekseniz, kabakseverler eminiz bu tarife bayılacak.
2 adet kabak
1 su bardağı yağsız yoğurt
2 adet ceviz içi
Dereotu, kekik, pul biber
Kabakların ince olacak şekilde kesin ya da rendeleyin.
Ardından teflon tavada yağsız bir şekilde kısık ateşte kabak şeritlerini pişirmeye başlayın.
Yaklaşık 15 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın.
Kabaklar soğurken bir yandan ince ince doğradığınız dereotunu, yoğurt ve cevizle karıştırın.
Soğumuş kabağın üstüne yoğurtlu karışımı dökün. Son olarak baharatları üzerine serpin.
Kahvaltı:
2 adet haşlanmış yumurta
Bir dilim yarım yağlı peynir
Öğle:
Kabak detoksu yemeği
Ara öğün:
2 adet mandalina
Akşam:
Kabak detoksu yemeği
Dikkat! Eğer bir sağlık probleminiz varsa diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Kabak detoksunu uygulayanlar 3 kilo verdiklerini söylüyorlar. Elbette her diyet bünyede aynı etkiyi göstermeyebilir, diyeti uygularken listenin dışına çıkmamaya özen gösterin. Sağlıcakla kalın.
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