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İddialar büyük: Bir haftada 5 kilo verdirdiği söylenen patates suyu diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 29.07.2019 05:15 | Son Güncelleme

Kışın aldığınız fazlalıklardan bir türlü kurtulamadıysanız bir de patates suyu diyetini deneyebilirsiniz tabii sağlığınız için bir sakıncası yoksa. Her zamanki gibi öncesinde doktorunuza danışmadan diyete başlamaya karar vermeyin.

İddialar büyük: Bir haftada 5 kilo verdirdiği söylenen patates suyu diyeti

Sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak patates suyu, sadece yağ yakmakla kalmıyor bunun yanı sıra mide rahatsızlıklarına çözüm oluyor, saç dökülmesini azaltıyor ve sindirim sistemini iyileştiriyor. Uçuk ve yaralara da iyi gelen patates suyu kolesterol seviyesini dengeden tutan doğal bir ilaç kıvamında.

Bir hafta boyunca sabahları aç karna içtiğiniz patates suyu yağ yakımını hızlandırır. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi kazandırır. Patates suyu diyetini uygularken beslenme planınızdan şekerli yiyecekleri çıkarmanız gerekir. Aynı zamanda karbonhidrat tüketimini en aza indirmeniz önemlidir. Protein ağırlıklı beslenmek bu aşamada doğru olanıdır. Günde 3 ana öğün ve 2 ara öğün olacak şekilde bir diyet uygulanmalıdır.

2 adet patatesi yıkayıp kabuklarını soyun ve katı meyve sıkacağından geçirin. Meyve sıkacağınız yoksa rendeleyebilirsiniz. Rendelediğiniz patatesi avucunuzda sıkın. Çıkan suyu bir bardağa aktarın. Ve hazır!

Patates suyunu her gün taze bir şekilde hazırlamalısınız. Kahvaltıdan yarım saat önce tüketmelisiniz. Bir hafta boyunca düzenli tüketim ve doğru bir diyetle birlikte hızlı bir şekilde yağlarınızdan kurtulmanız mümkün.

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