İddialar karşısında daha fazla sessiz kalamadı! Dünyaca ünlü futbolcu maaş bordrosunu sosyal medya hesabından paylaştı

Barcelona'da sular durulmuyor. Bu sezon zor günler yaşayan Katalan devinde son olarak Gerard Pique'nin maaşında indirime gitmediği ve kulüp üzerinde büyük bir mali yük oluşturduğu iddia edilmişti. Deneyimli savunmacı bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

6 AYLIK GELİRİ 2.3 MİLYON EURO

Maaşının 30 milyon euro olduğu iddialarına karşın Pique'nin paylaştığı banka dekontunda 6 aylık gelirinin 2.3 milyon euro olduğu görüldü.

"KENDİNE BİRAZ SAYGI DUY"

Pique yaptığı paylaşımda, "İşte 30 Aralık'ta kazandığım maaş bordromun yüzde 50'si. Kendine biraz saygı duy" ifadelerini kullandı.





