İddialar karşısında daha fazla sessiz kalamadı! Dünyaca ünlü futbolcu maaş bordrosunu sosyal medya hesabından paylaştı

Barcelona'da sular durulmuyor. Bu sezon zor günler yaşayan Katalan devinde son olarak Gerard Pique'nin maaşında indirime gitmediği ve kulüp üzerinde büyük bir mali yük oluşturduğu iddia edilmişti. Deneyimli savunmacı bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.
Maaşının 30 milyon euro olduğu iddialarına karşın Pique'nin paylaştığı banka dekontunda 6 aylık gelirinin 2.3 milyon euro olduğu görüldü.
Pique yaptığı paylaşımda, "İşte 30 Aralık'ta kazandığım maaş bordromun yüzde 50'si. Kendine biraz saygı duy" ifadelerini kullandı.
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