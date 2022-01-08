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İddialar karşısında daha fazla sessiz kalamadı! Dünyaca ünlü futbolcu maaş bordrosunu sosyal medya hesabından paylaştı

08.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın efsane kaptanı Gerard Pique maaşında indirime gitmediği yönündeki iddiaları paylaştığı maaş bordrosuyla yalanladı. Yıllık kazancının 30 milyon euro olduğu öne sürülen Katalan futbolcunun paylaştığı dekontta 6 aylık kazancının 2.3 milyon euro olduğu görüldü.

İddialar karşısında daha fazla sessiz kalamadı! Dünyaca ünlü futbolcu maaş bordrosunu sosyal medya hesabından paylaştı
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona'da sular durulmuyor. Bu sezon zor günler yaşayan Katalan devinde son olarak Gerard Pique'nin maaşında indirime gitmediği ve kulüp üzerinde büyük bir mali yük oluşturduğu iddia edilmişti. Deneyimli savunmacı bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

6 AYLIK GELİRİ 2.3 MİLYON EURO

Maaşının 30 milyon euro olduğu iddialarına karşın Pique'nin paylaştığı banka dekontunda 6 aylık gelirinin 2.3 milyon euro olduğu görüldü.

"KENDİNE BİRAZ SAYGI DUY"

Pique yaptığı paylaşımda, "İşte 30 Aralık'ta kazandığım maaş bordromun yüzde 50'si. Kendine biraz saygı duy" ifadelerini kullandı.

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