İddialı dekoltesiyle dikkat çeken Buket Aydın: İşimle gündeme gelmek istiyorum

Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık devam eden ilişkisi ile adından sıkça söz ettiren Buket Aydın, Hakan Altun konserinde görüntülendi. İddialı elbisesiyle adeta göz kamaştıran Aydın, Emir Sarıgül ile ilgili sorulara, ''Ben artık özel hayatımla ilgili konuşmama kararı aldım. Artık işimle anılacağım bir yıl olsun istiyorum. Benden laf alamazsınız'' dedi.

Muhabirlerin "Daha önce bir röportajınızda bir daha o şahısla adımın anılmasını istemiyorum demiştiniz. Bunu dedikten bir hafta sonra birlikte görüldünüz ne diyeceksiniz?"diye sorması üzerine Buket Aydın şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlar siz bazı şeyleri görüp kendinize göre yorumluyorsunuz. Fakat göründüğü gibi olmayabiliyor. İş ilişkileri aile ilişkileri vs insanlar illa düşman olacak diye bir şey yok bir şeyler bittiği zaman. Ben bu işi sizin yorumlarınızla baş başa bırakıyorum açıkçası. İşimle gündem gündeme gelmek istiyorum."

