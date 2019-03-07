İddialı dizi Zalim İstanbul'dan ilk fragman yayınlandı! İşte Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları

Kanal D'de yakında izleyicisi ile buluşacak olan, yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı "Zalim İstanbul"un ilk tanıtımı yayınlandı.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin genel hikaye ve künyesi ise şöyle:

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Fikret Kuşkan (Ekrem), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Yağmur), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten)



