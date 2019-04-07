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İddialı dizi Zengin ve Yoksul'a flaş transfer! Zengin ve Yoksul 1. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

Kırgın Çiçekler dizisinin Nazan'ı, başarılı oyuncu Veda Yurtsever yeni projesi Zengin ve Yoksul ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Zengin ve Yoksul dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Veda Yurtsever hangi rolde oynuyor? İşte Zengin ve Yoksul 1. bölüm fragmanı.

İntihar eden kocasının intikamını almak isteyen, kırılgan, kibar ve kederli bir kadını canlandıran Yurtsever, "Kırgın Çiçekler' de olduğu gibi Zengin ve Yoksul'da da kadroya son aşamada dahil oldum. Bu yüzden role hazırlanmak için uzun bir zamanım olmadı. Aslında bunun biraz da benim 'uğurum' olduğuna inanmaya başladım. Rolüm yazarın kalemiyle, yönetmenin hayaliyle ve benim yeteneğimle şekillenip güzel bir hal alıyor" dedi.

veda

Yapımını NTC Medya'nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul, farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşıyacak.

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Dizi, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Damla Colbay, Elif Doğan, Gülcan Arslan, Veda Yurtsever, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncularıyla her pazar atv ekranlarında.

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