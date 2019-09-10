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İddiası büyük: Bir haftada 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Önemli yöresel içeceklerimizden biri olan Türk kahvesi, en güzel sohbetlerin en lezzetli eşlikçisidir. Lezzetinin ve sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra şimdi de kilo verme üzerine etkilerinden bahsedeceğiz. Üstelik Türk kahvesi diyetinin iddiası büyük, bir haftada 7 kilo vermeyi vadediyor.

İddiası büyük: Bir haftada 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

Türk kahvesi şekersiz tüketildiği sürece asla kilo aldırmaz çünkü sadece 2 kaloridir. Antioksidan açısından son derece güçlü olan Türk kahvesi yağ yakıcı özelliğe sahiptir. İçerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve tok tutar.

Kahve diyetine başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Doktorunuz bu diyet listesinin size uygun olduğunu söylediği taktirde kahve diyetini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ne diyoruz, önce sağlık...

Zengin içeriği ve neredeyse kalorisiz oluşuyla ona özel bir diyet programı yazılmış. Bir haftada 7 kilo vermeyi sağlayan diyetin detaylar ise:

BİRİNCİ GÜN

kahve

Sabah:

Bir fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle:

İki adet haşlanmış yumurta
Bir fincan kahve
Bir kase domates ve lahana salatası

Akşam

250 gram ızgara balık
Sınırsız salata

İKİNCİ GÜN

tost

Sabah:

Bir fincan fincan kahve
Kepek ekmekli kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve
250 gram ızgara balık
Bir kase salata

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Bir kase yoğurt

ÜÇÜNCÜ GÜN

haşlanmış

Sabah:

Bir fincan kahve
Tam tahıllı kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve
Bir adet haşlanmış yumurta
Bir adet havuç

Akşam:

İki adet yeşil elma

DÖRDÜNCÜ GÜN

elma

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve
Bir tabak haşlanmış sebze
İki adet yeşil elma

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Lahana salatası

BEŞİNCİ GÜN

balık

Sabah:

Bir fincan kahve
İki adet yeşil elma
Bir adet havuç

Öğle:

Balık ızgara
Bir bardak domates suyu

Akşam:

Fırında balık
Lahana salatası

ALTINCI GÜN

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve
Bir tabak tavuk fileto
Havuç ve lahana salatası

Akşam:

İki adet haşlanmış yumurta
Bir kase taze havuç salatası

YEDİNCİ GÜN

haşlanmış et

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve
Bir tabak haşlanmış et
İki adet elma

Akşam:

Izgara balık
Lahana salatası

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