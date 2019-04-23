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İddiaya girip sonu hüsranla sonuçlanan komik fotoğraflar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 23.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bugüne kadar eşinizle ya da dostunuzla iddiaya girip kaybettiğiniz oldu mu? Şimdi göreceğiniz insanlar ailesiyle, arkadaşlarıyla hatta okul müdürüyle bile iddiaya giren kişiler. Bakın iddianın sonunda kim kazanmış…

İddiaya girip sonu hüsranla sonuçlanan komik fotoğraflar

ddiaya girmek çoğu kişi için riskli hareket gibi gelebilir. Hatta eminiz ki hayatınızda bir kere bile olsa girdiğiniz iddiayı kaybetmişsinizdir. Tabii bu kaybın sonuçları da bir hayli komik olabiliyor. İşte büyük bir özgüvenle iddiaya girip, kaybettikten sonra başına gelen ilginç hikayeleri internet ortamında anlatan birbirinden komik olaylar...

86 yaşındaki adam direk dansı yapabilir mi, yapamaz mı?

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Erkek kardeşiniz iddiayı kaybederse ne yaparsınız? Onu bu şekilde kadın kostümüyle mahallenin etrafında dolaştırın mesela...

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İsveçli müdür okuldaki bazı öğrencilerle iddiayı girdi ve kaybetti! 61 yaşındaki müdür birkaç öğrencinin sınıfta kalacağını iddia edip, öğrencileri tarafından yenilgiye uğradı. Onun için bu halde aslında...

3

2001 yılında bu çocuğun ailesi, oğulları 21'ine kadar içki içmez, uyuşturucu kullanmaz ve sigaradan uzak durursa ona bin 500 dolar vereceğine iddiaya girmiş. İşte sonuç. Çocuğun 21'inci doğum günü ve sahip olduğu para bin 500 dolar nakit para!

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Müzik grubunun yöneticisi iddiayı kaybedince tüm gün muz kostümüyle okulda dolaşmış.

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Kız arkadaşına iddia kaybeden gencin dramı Çirkin ve Güzel'deki Bella olmuş.

6

Bu genç delikanlı sarhoş olduktan sonra bir kutu pipeti ağzına sığdırabileceğine iddiaya girmiş. Sizce kazanmış sayılır mı yoksa kazanacağım diye rezil mi olmuş? Kararı size bırakıyoruz...

7

İddiayı kaybedip, havalimanında dinazor kostümüyle gezmeye cesaretiniz var mı?

8

Tarih hocası bir öğrencisine "Testten 95 alırsan saçımızı kazıtacağım" dedi. Sonuç ortada! Sizce iddiayı kim kazanmış dersiniz...

9

Kardeşine karşı iddia kaybeden ağabey hoşlandığı kızla buluşmak için bu kıyafeti giymek zorunda kaldı. İlk buluşma için biraz fazla salaş sanki, umarız görüşme iyi sonuçlanmıştır. Ne de olsa kumarda kaybeden aşkta kazanır değil mi?

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İddiaya girmek iddia iddia kazanmak komik fotoğraflar

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