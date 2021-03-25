İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'ın hayatı

Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat hayatı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın 2018 yılında evlendiği İdil Fırat San Francisco'da doğmuştur. Peki, İdil Fırat kimdir? İdil Fırat kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

İDİL FIRAT KİMDİR?

İdil Fırat 29 Mart 1988 yılında San Francisco’da doğmuştur. Koç Lisesi’nde eğitimini tamamlamasının ardından Washington University’de Uluslarası Politika ve Din bölümünde çift ana dal yapan İdil Fırat daha sonra master eğitimini London School Of Economics’te Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine tamamlamıştır.

Eğitiminin ardından İstanbul’a dönen İdil Fırat daha sonra yakın arkadaşı Ezgi Kural ile giyim ve aksesuar mağazası açmıştır. 2018 yılında oyuncu Mert Fırat ile hayatını birleştiren İdil Fırat, 2020 yılında kızı Mia’yı kucağına almıştır.



